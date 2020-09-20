Saygı Öztürk kimdir? Saygı Öztürk nereli, kaç yaşında? Saygı Öztürk kitapları
Gazeteci, yazar Saygı Öztürk hayatı araştırılıyor. Öztürk, Yozgat'ta doğdu ve lise eğitimi sırasında yerel gazetede çalışmaya başladı. ürriyet gazetesi Ankara Bürosu'nda 1 Haziran 1978 yılında göreve başladı. Saygı Öztürk yazıları haberimizde.
Saygı Öztürk, 4 kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3 kez Çağdaş Gazeteciler Derneği ödüllerini almaya hak kazandı. Akdeniz Gazeteciler derneği tarafından da "Yılın yazarı" seçildi. Muammer Yaşar Bostancı ödülünü 4 kez aldı ve Bülent Dikmener ödülüne layık görüldü.
SAYGI ÖZTÜRK KİMDİR?
Öztürk, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Akbucak Köyünde 1955 yılında dünyaya geldi. Gazeteciliğe lise öğrenimi sırasında yerel "Yerköy" gazetesi'nde basladı. Aynı dönemde Hürriyet Haber Ajansı muhabirliğini de yaptı. Öztürk, Hürriyet gazetesi Ankara Bürosu'nda 1 Haziran 1978 yılında göreve başladı ve aralıksız 1994 yılına kadar aynı gazetede Eğitim ve Güvenlik Haberleri Sorumlusu olarak çalıştı. Aynı görevini sonrasında Sabah gazetesinde sürdürdü. Ardından Star ve Gözcü gazetelerinde çalıştı. Sözcü gazetesi Ankara temsilciliği görevini yürütüyor.
Saygı Öztürk, Sedat Simavi Vakfı Gazetecilik ödülü olmak üzere, araştırma haberleriyle 4 kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3 kez Çağdaş Gazeteciler Derneği ödüllerini kazandı. Muammer Yaşar Bostancı ödülünü 4 kez aldı ve Bülent Dikmener ödülüne layık görüldü. Akdeniz Gazeteciler derneği tarafından da "Yılın yazarı" seçildi ve bugüne kadar 30'un üzerinde ödül aldı.
KİTAPLARI
Menzil Bir Tarikatın İki Yüzü,
Hayalet İmam: Darbenin Görünmeyen Adamı Adil Öksüz
Ordu ve Devlet Sırlarına Baskın, 2018
Kripto Üçgeni, 2017
Kod Adı Mürted, 2016
Balyoz'da Kumpas, 2014
MGK - Dünü ve Bugünü ile Milli güvenlik Kurulu, 2011
Son Babalar, 2011
Okyanus Ötesindeki Vaiz, 2010
Taşeron Mesih, 2010
Ölüm Kuyuları, 2009
33 Kurşun, 2008
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu, 2007
Kırcı, 5-6-2 Tamam Reis, 2007
Madalyalı Mahkûm, 2007
Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü, 2007
Şemdinli'de Olay Var..., 2006
Aynadaki Reis/Sedat Peker'in Sıradışı Yaşamı, 2006
Kırmızı Klasör, 2005
Madalyalı Mahkûm, 2004
5-6-2 Tamam Reis... Kırcı, Ağca ve Bir Dönemin Cinayetleri, 2003
Kasadaki Dosyalar, 2003
Devletin Derinliklerinde, 2002
Belgelerle Ergenekon, 2008