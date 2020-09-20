Saygı Öztürk kimdir? Saygı Öztürk nereli, kaç yaşında? Saygı Öztürk kitapları Gazeteci, yazar Saygı Öztürk hayatı araştırılıyor. Öztürk, Yozgat'ta doğdu ve lise eğitimi sırasında yerel gazetede çalışmaya başladı. ürriyet gazetesi Ankara Bürosu'nda 1 Haziran 1978 yılında göreve başladı. Saygı Öztürk yazıları haberimizde.

Saygı Öztürk, 4 kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3 kez Çağdaş Gazeteciler Derneği ödüllerini almaya hak kazandı. Akdeniz Gazeteciler derneği tarafından da "Yılın yazarı" seçildi. Muammer Yaşar Bostancı ödülünü 4 kez aldı ve Bülent Dikmener ödülüne layık görüldü.

SAYGI ÖZTÜRK KİMDİR?

Öztürk, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Akbucak Köyünde 1955 yılında dünyaya geldi. Gazeteciliğe lise öğrenimi sırasında yerel "Yerköy" gazetesi'nde basladı. Aynı dönemde Hürriyet Haber Ajansı muhabirliğini de yaptı. Öztürk, Hürriyet gazetesi Ankara Bürosu'nda 1 Haziran 1978 yılında göreve başladı ve aralıksız 1994 yılına kadar aynı gazetede Eğitim ve Güvenlik Haberleri Sorumlusu olarak çalıştı. Aynı görevini sonrasında Sabah gazetesinde sürdürdü. Ardından Star ve Gözcü gazetelerinde çalıştı. Sözcü gazetesi Ankara temsilciliği görevini yürütüyor.

Saygı Öztürk, Sedat Simavi Vakfı Gazetecilik ödülü olmak üzere, araştırma haberleriyle 4 kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3 kez Çağdaş Gazeteciler Derneği ödüllerini kazandı. Muammer Yaşar Bostancı ödülünü 4 kez aldı ve Bülent Dikmener ödülüne layık görüldü. Akdeniz Gazeteciler derneği tarafından da "Yılın yazarı" seçildi ve bugüne kadar 30'un üzerinde ödül aldı.

KİTAPLARI

Menzil Bir Tarikatın İki Yüzü,

Hayalet İmam: Darbenin Görünmeyen Adamı Adil Öksüz

Ordu ve Devlet Sırlarına Baskın, 2018

Kripto Üçgeni, 2017

Kod Adı Mürted, 2016

Balyoz'da Kumpas, 2014

MGK - Dünü ve Bugünü ile Milli güvenlik Kurulu, 2011

Son Babalar, 2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz, 2010

Taşeron Mesih, 2010

Ölüm Kuyuları, 2009

33 Kurşun, 2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu, 2007

Kırcı, 5-6-2 Tamam Reis, 2007

Madalyalı Mahkûm, 2007

Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü, 2007

Şemdinli'de Olay Var..., 2006

Aynadaki Reis/Sedat Peker'in Sıradışı Yaşamı, 2006

Kırmızı Klasör, 2005

Madalyalı Mahkûm, 2004

5-6-2 Tamam Reis... Kırcı, Ağca ve Bir Dönemin Cinayetleri, 2003

Kasadaki Dosyalar, 2003

Devletin Derinliklerinde, 2002

Belgelerle Ergenekon, 2008