Savunma sanayinin liderleri Balıkesir'de

13.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:45

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Yönetim Kurulu Toplantısı için Balıkesir'de bulunan savunma sanayinin liderleri Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.



Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı için Balıkesir'de bulunan Vakfın Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, TSK Güçlendirme Vakfı Grup Başkanı Emekli Tuğgeneral Erhan Sipahioğlu, Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Aspilsan Genel Müdürü Ferhat Özsoy, Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necip Pehlivantürk, TAİ Genel Müdür Yardımcısı Kemal Yıllıkçı ve İŞBİR Elektrik Genel Müdürü Burhan Özgür, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Vali Yazıcı, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın yönetim kurulu üyelerini Balıkesir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, yapılacak çalışmalara destek vereceğini söyledi. Vali Yazıcı, daha sonra konukları ile birlikte Balıkesir 1. ve 2. OSB müteşebbis heyeti üyelerinin de yer aldığı Balıkesir Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda 1. OSB Müdürü Mesut Eray, Balıkesir Sanayisi ve Organize Sanayi Bölgesin'deki yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.



"Balıkesir'in geleceğinden hep birlikte ümitliyiz"



Vali Yazıcı, OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak en mutlu olduğu anlardan birisinin de İŞBİR'e sağlanan alan için verdiği imza olduğunu söyledi. Yazıcı, "Şehrin geleceğinden hep birlikte çok ümitliyiz. Bu ümitlerle birlikte biz savunma sanayisine çok büyük katkılar sunabileceğimize inanıyorum. Sizlerin de yardımlarıyla KOBİ'lerimizin ve şirketlerimizin gayretleriyle ve samimi çalışmalarıyla inanıyorum ki Türk savunma sanayinin artı değer üreten küçük firmaları burada çoğalacak. Sanayi Odamız, Ticaret Odamız ve tüm kurum ve kuruluşlar ile bu milletin emrindeyiz. ve bu konuda yapılacak her türlü çalışmada başta OSB yönetimi olarak, belediye olarak, valilik olarak biz tüm kurum ve kuruluşlarımızla elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstereceğiz. Biz Aselsan'a, Havelsan'a, Roketsan'a mutlak surette iş yapan firmaların çok sayıda olmasını arzu ediyoruz İnanıyoruz ki buradan açılacak yolla birlikte bizim önümüzün açılmasıyla birlikte savunma sanayinin belki de ihracat yapan firmaları da bu şehirde olacak. Sanayicilerimizle buluştuğunuz için burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah sözleşmeler, protokoller imzaladığımız günler de olur. Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum. Savunma sanayinin şehrimizde gelişebilmesi için elimizden gelen çabayı sarf etmekteyiz" dedi.



Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, 2. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gürsel Ötegengil, Balıkesir OSB Müdürü Mesut Eray, 2. OSB Müdürü Koray Uygun, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fehmi Erdem ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk da katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA