Savcılıkta itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti

ANTALYA'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'yu (40), savcılık ifadesinde boğarak öldürdüğünü itiraf eden Erhan Razı (41), ilk duruşmada cinayeti reddetti.

ANTALYA'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'yu (40), savcılık ifadesinde boğarak öldürdüğünü itiraf eden Erhan Razı (41), ilk duruşmada cinayeti reddetti. Duruşma savcısı, sanığa 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis verilmesini isterken, 'nitelikli hırsızlık' suçundan da ceza verilmesini talep etti.

Olay, geçen yıl 14 Aralık günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi, 1988 Sokak'ta 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, Afrika'da yaşayan arkadaşını aradı. Demchenko'nun arkadaşı ise Antalya'da yaşayan yakınını arayıp, yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da Demchenko'ya ulaşamayınca durumu sağlı ve polis ekiplerine bildirdi.

Gelen çağrı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞOlayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, Karina Demchenko'nun cezaevinden izinli çıkan sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Razı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Erhan Razı, iddianameyi hazırlayan savcıya verdiği ifadede, "Çalışmıyordum. Karina bana 20 ve 30 TL olmak üzere toplamda 50 TL harçlık vermişti. Olay günü evinde sohbet ederken bana para karşılığı fuhuş yaptığını, bana verdiği 50 TL'yi de fuhuştan kazandığını söyledi. Sonrasında benden fuhuş yaparken kendisini korumamı istedi. Bunun üzerine sinirlendim. Boğazını sıkarak Karina'yı öldürdüm. Daha sonra yüzünü görmemek için koli bandı ile yüzünü kapattım" dedi.CİNAYETİ REDDETTİAntalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması yapıldı. Sanık Erhan Razı duruşmaya, bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, baro tarafından atanan sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Avukat Alperen Çiftçi salonda hazır bulundu. Sanık Erhan Razı, maktulle geçen yıl temmuz ayında internet üzerinden tanıştığını belirterek, şunları söyledi: "Maktulün evine birçok kez gittim. Rızası dahilinde ilişki yaşadık. Kendisine bunun karşılığında para vermedim. Olay günü maktul beni akşam saatlerinde arayıp, eve gelmemi istedi. Saat 18.00 sıralarında evine gittim. Ailevi sıkıntıları vardı. Onları konuştuk. Ukrayna'daki anne ve babasına koli göndermek için hazırlık yapıyordu. Karantina nedeniyle sokağa çıkma yasağına 15-20 dakika kala ayrıldım. Maktulün nasıl öldürüldüğünü bilmiyorum. Bana başka erkeklerle ilişkiye girdiğini söylemedi. Ben maktulden hiç para almadım. Ona evlenme teklifi de etmedim. Maktulü Müslüman olması yönünde de bir telkinde bulunmadım. Maktul aşırı derecede alkol alıyordu. Benden dini kitaplar getirmemi istemişti. Polisler beni yakaladığında kötü muameleye maruz kaldım. Ekip otosunda beni darbettiler. Bu suçu üstlenmem için dövdüler. Ben de ifademde suçu kabul etmek zorunda kaldım. Cinayeti ben işlemedim. Kimin ve neden öldürdüğünü de bilmiyorum. Ayrıca, hırsızlık da yapmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."'KASTEN ÖLDÜRME' VE 'NİTELİKLİ HIRSIZLIK'TAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİDuruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Karina Demchenko'nun evine gidip zaman zaman ilişki yaşadıklarını belirterek, "Olay günü sanık, maktulün evine giderek onu boğarak öldürmüştür. Ayrıca maktule ait cep telefonu ile laptop bilgisayarı sanığın evinde bulunmuştur. Sanığın müdafi huzurunda alınan soruşturma aşamasındaki savunması, sanık anlatımı ile uyumlu olduğu, maktulün ölümünün ağız-burun tıkanması ve boyun basısı sonucu meydana geldiğini tespit eden otopsi raporu ile tüm dosya kapsamında sanık Erhan Razı'nın 'kasten öldürme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sanığın bu suçlardan cezalandırılmasını talep ve mütalaa ederim" dedi.

Mahkeme heyeti sanık avukatının mütalaaya karşı savunma istemesi üzerine, sanığın tutukluluğuna devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin