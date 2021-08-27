Savatra Antik Kenti'nde tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'ndeki geçmişi prehistorik döneme kadar uzanan Savatra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'ndeki geçmişi prehistorik döneme kadar uzanan Savatra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2017 yılından itibaren Bozdağ Milli Parkı çevresinde yüzey araştırmaları yürüten Savatra Antik Kenti Bilimsel Danışmanı ve SÜ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. İlker Işık, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Antik kentin unsurlarından biri olan ve arkeolojik yüzey araştırmalarıyla tespit edilen antik tiyatronun özellikle İç Anadolu'da keşfedilmesi heyecan yarattı.

Işık, AA muhabirine, tiyatronun Antik Roma Dönemi'nden kalma olduğunu düşündüklerini, antik kentin lokasyonu ve yerleşim birimleri üzerine kapsamlı araştırmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu bağlamda antik kentin modelleme, çizim ve haritalandırmasını yaparak çalışmayı zenginleştirdiklerini ifade eden Işık, "Antik kentin önemi ile tarihini tespit ettikten sonra, Bakanlığımızın izni ve Konya Müze Müdürlüğü'nün idaresinde geçen hafta kazı çalışmalarına başladık." dedi.

İlk olarak sahne binası gün yüzüne çıkacak

Işık, antik kentin gün yüzüne çıkarılması kapsamında kazı çalışmalarına ilk olarak antik tiyatro ve çevresinden başladıklarını anlattı.

İki aylık bir kazı periyodunun söz konusu olduğunu vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"İlk önce antik tiyatronun sahne binasının gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımızı başlattık. Sahne binasındaki duvar silsilesini ortaya çıkardıktan sonra orkestra ve daha sonra oturulan bölüme (cavea) ait basamaklar üzerinden çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz. Burası 'Lykaonia' bölgesi içerisinde bulunan bir yerleşim birimidir. Hem askeri garnizon kenti hem de kendi kendini yönetebilen otonom bir kent. Bu nedenle tiyatro aynı zamanda bir meclis binası işlevi taşımaktadır. Biz de buradan çalışmayı başlatmayı uygun gördük. Batı Anadolu'da tiyatro kompleksi sıkça görülebilen bir örnek. Ancak İç Anadolu'da böyle bir yapının ortaya çıkarılacak olması nadir bir örnek teşkil ediyor."

Işık, buradaki kazı çalışmalarına, tarihi ve kronolojik yapının tespiti açısından ehemmiyet verdiklerini belirtti.

Bölgenin, ağırlıklı olarak Antik Roma yerleşim alanı olduğunu dile getiren Işık, "O dönemde inşa edilmiş olan tiyatronun açığa çıkarılması ve turizme kazandırılması için ilk kazmayı vurmuş olduk. Burada zaten önemli bir höyük yapısı söz konusu. Yani bu bölge prehistorik dönemlere kadar geriye giden bir geçmişe sahip. Daha önce yapılan çalışmalarda arkaik döneme kadar gittiği beyan ediliyordu. Ancak biz elde ettiğimiz verilerle Tunç Çağı'na kadar geriye giden seramik örnekleriyle karşılaştık. Bu bölgenin antik kent önemine sahip olması hem de bir höyüğe sahip olması çok komplike bir yerleşim birimi olduğunu ve tarihi derinliğinin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Çalışmaları uzun yıllar sürdürmek ve burada konuşlanmak niyetindeyiz"

Işık, kazı çalışmalarına ilk etapta Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesinin desteğiyle 20 kişilik ekiple başladıklarını da aktararak, "Önümüzdeki yıl personelin fazlalaştırılarak devam ettirilmesi niyetindeyiz. Kazı çalışmalarının uzun yıllar süreceğini ümit ediyoruz. Çünkü burada çok fazla mimari yapı ve buluntu söz konusu. Çok önemli bir kent. Çok önemli bilgilere ulaşacağımızı aksettiren önemli bulgular var." diye konuştu.

Işık, özellikle yazıtlar bağlamında önemli bilgiler ve buluntular sağladıklarını, bu nedenle çalışmalarını uzun yıllar sürdürme niyetinde olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler