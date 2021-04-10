Savaşçı oyuncuları 2021! Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimdir? Savaşçı kadrosu

Savaşçı oyuncuları 2021 araştırılıyor. Savaşçı yeni sezon oyuncuları ile bugün başlıyor. Fox yayın akışında Savaşçı yeni bölüm yazısını görmek için artık gün sayan dizi severler Savaşçı dizisinin yeni sezon kadrosunu ve ne zaman başlayacağını araştırıyor. Nihayet Savaşçı 100. bölümüyle ekranlara geliyor. Kadrosu yenilenen Savaşçı dizisinin yeni sezonun ilk bölümü ne zaman? Savaşçı oyuncu kadrosu ve yeni sezon yayın tarihi...

Günümüzün kahraman birliklerinden Bordo Berelilerin vatan uğruna, bir insanın dayanma sınırını aşan şartlar altında verdikleri cansiperane görevlerini anlatan ve milliyetçi duygularımızı kabartan dizi Savaşçı Fox Tv'de dört sezon boyunca büyük ilgi gördü. 5. sezonu merakla ve heyecanla beklenen diziye yeni isimler katılacak ve hikaye daha da gösterişli hale gelecek. Peki Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni oyuncu kadrosunda kimler var?

SAVAŞÇI YENİ SEZON OYUNCULARI

Yüzbaşı Haydar Bozkurt - Sarp Levendoğlu



34 Yaşında. Mersin Mut'lu. Jandarma Özel Harekat mensubu. Ömrü sınır ötesi operasyonlarında, en belalı çatışmalarda geçmiş. Disiplin sorunu olan, özgür ruhlu bir subay. Pek çok kez soruşturma geçirmiş, başına buyruk davranmış. Ancak komuta kademesi, onun yetenekleri ve kahramanlıkları dolayısıyla kendisini gözden çıkartamamış.

Buna rağmen, Antep'le Ardahan arasında kalan bölgede sık sık tayini çıkıyor. Kimseyle anlaşamadığı için, üstlerinin ilk yollamaya çalıştığı kişi O. Bitmek bilmez taşınmaları, durmadan şehir ve ilçe değiştirmesi sebebiyle, ordu içinde "Yörük Haydar" lakabıyla biliniyor.

Karısı Gökçen, 32 yaşlarında bir hemşire. Kocasının peşinden, yılmadan dolaşıyor. Haydar'ın gidip aylarca gelmemesine de başına açtığı belalara da alışkın. Hepsine katlanıyor, kocasını seviyor.

Bayram, Haydar üsteğmen iken bölük astsubaylığını yapmış, Kopuz Albay'la bir dönem sınır ötesinde çalışmış. Kağan'ın ise ismini duymuş. Gözü kara, çok becerikli, adanmış bir subay.

Albay Halil İbrahim Kopuz-Murat Serezli

Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.

Albay Oktay Göktürk-Tamer Karadağlı

Kara Harp Okulu'nu bitirmiş, gözü pek, zeki, kararlı, cesur, vatansever bir subay. Genelde sağduyulu bir karakter olsa da söz konusu vatan olduğunda her türlü çılgınlığı yapabilecek kadar da gözü kara. Göktürk Albay evli, 14 yaşında bir kızı var, eşi ev hanımı. Kuleli'de öğrenciyken Albay İbrahim Kopuz'la birlikte Turan Ordusu'nu bir gün kuracaklarının hayallerini kurmuşlar. Şu an ise Türkiye'de oluşturulan Turan Ordusu'nun Orta Asya ayağının koordinasyon görevini ve bu konuyla ilgili askeri istihbarat işlerini yürütüyor.

Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli -Ekin Mert Daymaz

Kastamonu'nun Araç ilçesinde doğmuş. Annesi ve babası o lise yıllarındayken ölmüş, tek yakını öğretmen ablası. Görkem her konuda iddiaya girebilir. Çekişmeyi sever. Zeki, yetenekli yiğit bir asker. Kondisyonuna çok dikkat eder. Futbol ve basketbol mümkün olduğunca kaçırmaz.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı - Erkan Meriç

Kılıç Timi'nin keskin nişancısı. Tokat'ın Niksar ilçesinden. Ailesi Niksar'da yaşıyor. Babası emekli ilkokul öğretmeni. Bektaş'ın adını Yahya Kemal Beyatlı'nın "Ok" şiirinden esinlenerek koymuş. Bektaş sessiz, içe dönük bir karakter, az ama öz konuşur. İşinde çok yetenekli, iyi bir keskin nişancı. Genel olarak silahlara merakı var, her türlü özelliklerini bilir.

Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe- Anıl Tetik

Kütahya'lı, bekâr. Savaş cesur, yetenekli, hedef odaklı, yeri geldiğinde çılgınlık yapabilecek kadar gözü kara bir asker. Haklı olduğuna inanıyorsa kesinlikle geri adım atmaz. Çok konuşur ve bu durum onun başını sık sık derde sokar.

Astsubay Üstçavuş İlyas-Ali Tarık Fındık

1992 Iğdır doğumlu. Astsubay Üstçavuş. Temiz, Anadolu çocuğu. Sessiz, gerektiğinde kısa cümlelerle konuşur. Görev adamı.

Teğmen Selcen Efe-Serenay Aktaş

Sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili, operasyonlarda Yüzbaşı Haydar Bozkurt'u dengeleyen, kararlara mantık getiren bir subay. Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğmuş. Selcen asker olmayı çocuk yaşta aklına koymuştur. Polis çocuğu olmasının bunda etkisi büyük. Birçok spor dalına ilgisi var. Ama özellikle yakın dövüş dalında çok başarılı, öğrencilik yıllarında katıldığı turnuvalardan birçok ödül kazanmış. Selcen hedef odaklı bir karakter. Koyduğu hedefe ulaşana kadar gerekirse gece gündüz uyumadan çalışır, asla vazgeçmez. Her ne kadar sağduyulu desek de onun da damarına basıldığında herkes bir adım geri çekilmek zorunda kalır.

Tümgeneral Ahmet Kutalmış-Serhat Nalbantoğlu

Özel Kuvvetler Komutanı olan Kutalmış Paşa, Elazığ'lı. Albay Kopuz ve Kılıç Timi onun komutası altında. Kutalmış Paşa yeri geldiğinde askerlerine bir baba gibi yaklaşan yeri geldiğinde de disiplini esas alan bir komutan. Olaylar karşısında soğukkanlılığını korur ve insiyatif kullanmaktan çekinmez. Askerlerinin hayatı söz konusu olduğunda yapamayacağı şey yoktur.

Emekli Albay Gündüz Göktürk-Ediz Hun

Albay Oktay Göktürk'ün babası. Uzun süre Askeri İstihbarat'ta görev yapmış, önemli operasyonlara imza atmış, emekli bir albay. Emekli Tümgeneral Mehmet Arif Kırlangıç'la aynı dönem Kara Harp Okulu nu bitirmiş. Eşini yıllar önce kaybeden Gündüz Bey, oğlu Oktay'ın da kendisi gibi asker olmasından gurur duyuyor. Ona elinden geldiğince mesleki tecrübelerine dayanarak, yöntemler konusunda fikirler verip, olaylara farklı bakış açılarıyla da bakmasını sağlamaya çalışır. Gündüz Bey dirayetli, sağ duyulu, olayları doğru tahlil edebilen, okuyan, araştıran bir karakter.

SAVAŞÇI YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR?

Savaşçı dizisine yeni katılan isimler şunlar; Tamer Karadağlı, Serenay Aktaş, Cem Kurtoğlu...

Tamer Karadağlı dizide Albay Oktay Göktürk karakterini oynayacak. Uzunca yıllar taş fırın erkeği Haluk rolüyle akıllara kazınan başarılı oyuncunun yeni rolü merakla beklenirken, Serenay Aktaş dizide Teğmen Selcen Efe, Cem Kurtoğlu ise Mösyö karakaterini oynayacak.

SAVAŞÇI YENİ SEZON (5. SEZON) KADROSU