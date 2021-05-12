SAÜ'lü Profesör, İsrail'in şiddet eylemlerinin sebeplerini açıkladı
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SAÜ'lü Profesör, İsrail'in şiddet eylemlerinin sebeplerini açıkladı

SAÜ'lü Profesör, İsrail'in şiddet eylemlerinin sebeplerini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kardaş, İsrail'in Mescidi Aksa ve Kudüs'te yaptığı şiddet eylemlerinin son dönemde artmasının sebeplerine değindi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kardaş, İsrail'in Mescidi Aksa ve Kudüs'te yaptığı şiddet eylemlerinin son dönemde artmasının sebeplerine değindi.

SAÜ Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kardaş, İsrail'in Mescidi Aksa ve Kudüs'te yaptığı şiddet eylemlerinin son dönemde artmasının sebeplerini açıkladı. Prof. Dr. Kardaş, İsrail'in terör eylemlerine Dünya'dan hak ettiği ilgiyi toplamamasına dikkat çekti. Dünya'nın Filistin'de yaşanan drama sessiz kalmasını iki ana nedene dayandıran Prof. Dr. Kardaş, kendi düşüncesine göre bu sebeplerden ilkinin İsrail'in son yıllarda çevre ülkelerle girmiş olduğu diplomatik angajman/markaj siyaseti olduğunu vurguladı.

"İsrail'in işine geliyor"

İsrail'in son zamanlarda değişen dış politikasını izah eden SAÜ Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kardaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kanaatimce bunun birinci sebebi İsrail'in son yıllarda çevre ülkelerle girmiş olduğu diplomatik angajman/markaj siyasetidir. Markaj siyaseti, Afrika'dan Orta Doğu'ya, Balkanlardan Asya'ya pek çok stratejik ülkeyi kendine yaklaştıran askeri, stratejik, istihbari ve ekonomik anlaşma yoluyla bu ülkeleri kendine doğru sevk ediyor. ve İsrail, o ülkeleri kendi yanına çekmiş oluyor. İkinci sebep Trump'ın bıraktığı Müslüman karşıtı aşırı sağcı siyasi iklim. Bu siyasi iklim bütün dünyayı tesiri altına almış durumda ve bu da tabii ki İsrail'in işine geliyor. Fransa'da ve Almanya'da iktidar partileri karşılarına çıkan aşırı sağcı bu siyasi iklime direnmek için onlar da Müslüman karşıtı siyaset izleyebiliyor. Macron'un siyaseti bunlara örnek olarak gösterilebilir. Karşılarındaki aşırı sağcı partilere oy kaybettirmemek için ve tabii ki seçimlerde İsrail lobisinin desteğini arkalarında hissetmek için İsrail'in yaptığı bu eylemlere göz yumuyorlar ve yeterince tepki göstermiyorlar"

"İnşallah İsrail zulmü kısa zamanda sona erer"

İki ülkedeki muhalefet partilerinin etkisinin artmaya devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Kardaş, "Biz bu muhalefet partilerine baktığımızda, büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda daha hızlı, daha sıklıkla göreceğiz. Bu muhalefet partileri, İsrail'le de arası iyi olan partilerdir. Siyaseten bu iktidar partilerini nasıl avuçlarının içine alacaklarını bir kez daha görebileceğiz diye düşünüyorum. İşte bu iki sebep maalesef Filistinlilerin haklı davasında yalnız kalmalarına sebep oluyor. Umuyorum ki bu İsrail zulmü kısa zamanda sona erer" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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