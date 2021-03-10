SAÜ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
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SAÜ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

10.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:51
SAÜ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sakarya Üniversitesi ve Koop-İş Sendikası ile işçi personellerinin şartlarının iyileştirilmesi adına birinci dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sakarya Üniversitesi ve Koop-İş Sendikası ile işçi personellerinin şartlarının iyileştirilmesi adına birinci dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

SAÜ ve Koop- İş Sendikası ile işçi personellerinin şartlarının iyileştirilmesi adına anlaşma sağlandı. Taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde birinci dönem toplu iş sözleşmesi Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile Koop-İş sendika Genel Başkanı Eyüp Alemdar arasında imzalandı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Türk-İş 'in hem Türkiye için hem de sendikacılık anlamında katkısı önemli. Bu çerçevede bu süreci Koop-İş Sendikası ile tamamlamış olduk. Sürekli işçiler bizlerin bir paydaşı, birlikte çalışıyoruz. Özellikle zor zamanlarda ve kritik görevlerde onlara büyük bir sorumluluk düşüyor. Üniversitemizin lojistik işlerinin iyi yürümesi sürekli işçilerin gayreti ile ilerliyor. Çalışanlarımızın memnuniyetlerini gördükçe biz de mutlu oluyoruz. İşçilerimizin çalışma koşullarını iyileştirme, onlara iyi bir iş ortamı oluşturma hevesi içerisindeyiz" dedi.

İmza töreninde konuşan Koop-İş Sendika Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "Sakaryalı olarak Sakarya Üniversitesi ile birlikte sözleşme imzalamak bizler için onur verici. Üniversiteler ile yapılan her türlü ortak çalışmalarda biz Koop-İş Sendikası olarak mutluluk duyacağız. Sözleşmemizin çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

SAÜ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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