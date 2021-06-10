Satranç Şampiyonasından Bir Şampiyonluk Bir İkincilik ile Döndük

Satranç Şampiyonasından Bir Şampiyonluk Bir İkincilik ile DöndükÖzyeğin Üniversitesi Satranç Takımı, 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Spor Federasyonu'nun online olarak düzenlediği "Üniversitelerarası 2020-2021 Yılı Resmi Satranç Şampiyonası"na katıldı.