Satranç Şampiyonasından Bir Şampiyonluk Bir İkincilik ile Döndük
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Satranç Şampiyonasından Bir Şampiyonluk Bir İkincilik ile Döndük

Satranç Şampiyonasından Bir Şampiyonluk Bir İkincilik ile Döndük
Habermetre - Haberler | Toplum

Satranç Şampiyonasından Bir Şampiyonluk Bir İkincilik ile DöndükÖzyeğin Üniversitesi Satranç Takımı, 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Spor Federasyonu'nun online olarak düzenlediği "Üniversitelerarası 2020-2021 Yılı Resmi Satranç Şampiyonası"na katıldı.

Satranç Şampiyonasından Bir Şampiyonluk Bir İkincilik ile Döndük

Özyeğin Üniversitesi Satranç Takımı, 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Spor Federasyonu'nun online olarak düzenlediği "Üniversitelerarası 2020-2021 Yılı Resmi Satranç Şampiyonası"na katıldı. ÖzÜ Kadın Satranç Takımı Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, ÖzÜ Erkek Satranç Takımı Türkiye ikinciliğini elde etti. Şampiyona sonrasında ÖzÜ Kadın Satranç Takım Kaptanı Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sinem Çağla Gündoğan, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 11-19 Haziran 2021 tarihleri arasında Çorum'da yapılacak olan "Kadınlar Türkiye Geneli Ferdi Satranç Şampiyonası"na davet edildi. Ayrıca geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen 1000'nin üzerinde üniversite öğrencisi ve 49 farklı üniversitenin katıldığı "Online Satranç Turnuvası"ndan da yine bir şampiyonluk ile dönen öğrencilerimizin hepsini tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kadın Satranç Takımımız

Sinem Çağla GÜNDOĞAN - Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Poyraz DURSUN - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2. Sınıf Burcu Melis TEMEL - Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf Ezgi AKTİ - Bilgisayar Mühendisliği Hazırlık Sınıfı Erkek Satranç Takımımız

Ataberk EREN - Makine Mühendisliği 2. Sınıf Alihan DEMİRBAĞ - Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 1. Sınıf Dinçer TAŞDÖĞEN - Bilgisayar Mühendisliği 1. Sınıf Doğukan ASLAN - Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Şamil Burak TAYHAN - Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Efe Mert KILIÇ - Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf Tuna TUNCER - Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf Hakkı Berat DALGAR - İşletme 2. Sınıf & Yönetim Bilişim Sistemleri 2. Sınıf Nart Murat TAYHAN - Makine Mühendisliği 1. Sınıf

Kaynak: Habermetre

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Satranç Şampiyonasından Bir Şampiyonluk Bir İkincilik ile Döndük - Haberler
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