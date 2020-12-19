Satranç altın çağını yaşıyor

Pandemi süreciyle birlikte evde bol bol dizi izleyip yeni hobi arayanlar 'The Queen's Gambit'in etkisiyle çevrimiçi satranç derslerine yöneldi. Google'da 'Nasıl satranç oynanır' araması son dokuz yılın zirvesine ulaştı. Üye sayısını beş katına çıkaran chess.com isimli site, kullanıcılarının karşısına dizinin ana karakterinin ismine sahip bir yapay zeka oyuncusunu yayına aldı. Çevrimiçi hizmet platformu armut.com'un verisine göre satranç özel ders talepleri dizinin yayımlandığı tarih olan 23 Ekim'den sonraki bir aylık sürede bir önceki döneme göre yüzde 64 arttı. Peki satranç oynamanın faydaları neler? İnternet üzerinden ders alınabilecek adresler neler? Uzmanlarına sorduk.

'EVLERE KAPANDIĞINIZ ŞU DÖNEMDE DOĞRU KİŞİLERDEN ALINAN EĞİTİMLERLE CİDDİ GELİŞİM GÖSTEREN SPORCU SAYISI HİÇ DE AZ DEĞİL'

Emre Akıncıoğlu (Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilci Yardımcısı)

Satranç en başta önemli bir sosyalleşme aracıdır. Bir turnuvada 7 yaşında bir sporcuyla 80 yaşında bir sporcuyu maç yaparken görebilirsiniz.

Planlı hareket etmenin önemini öğretir. Çok bilinen bir tabirle; 41'inci hamle kötüyse ondan önceki 40 doğru hamlenin hiçbir anlamı kalmaz.

Satrançta gelişimin temeli kaybetmektir. Her kayıp bir öğretidir. Hatalardan ders çıkarmaktır.

Ayrıca konsantrasyon ve özgüven gelişimine büyük yarar sağlar. Hatta bir nevi meditasyondur. Sözün özü; satranç hayatın kendisidir.

Çevrimiçi eğitim zaten hep hayatımızda vardı. Ama tabii yüz yüze olması çevrimiçine göre muhakkak ki daha verimli. Taşlara dokunmak, tahta üzerinde çalışmak, eğitmenin ve öğrencinin sıcak iletişimde olması ve duyguların paylaşımı... Ama içinden geçtiğimiz süreçte maalesef çevrimiçi eğitimler tamamen yüz yüze eğitimlerin yerini aldı. Evlere kapandığınız şu dönemde doğru kişilerden alınan eğitimlerle satrançta ciddi gelişim gösteren sporcu sayısı hiç de az değil. Yeni başlayanlar için temel satranç eğitimleri bazı kurumlar tarafından ücretsiz olarak veriliyor ama belli bir seviyeyi yakalamak isteyenler için daha profesyonel destek almak önemli.

NEREDEN, NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?

Türkiye Satranç Federasyonu, bünyesindeki 81 il temsilciliği aracılığıyla ülkenin dört bir yanında satranç eğitimleri veriyor.

İBB Spor, İstanbul Spor Okulları bünyesinde ücretsiz temel satranç eğitimleri veriyor.

Silivri Belediyesi'nin ücretsiz çevrimiçi satranç eğitimleri var.

Ülkemizin satrançta önemli ismi Grand Master Kıvanç Haznedaroğlu başta olmak üzere birçok büyük usta satranç sporcusu kendisini geliştirmek isteyenlere çevrimiçi kamplar düzenliyor. Duyurularını sosyal medya hesapları üzerinden yapıyorlar.

Bilişsel Gençlik Satranç Kulübü (İstanbul), Altınkale Satranç Kulübü (Yalova), Nida Satranç Kulübü (Bursa), ERVA Satranç Kulübü (Kayseri), Denizli Satranç İhtisas (Denizli), Mardin Kale Satranç (Mardin) gibi birçok kulüp eğitimlerini internet üzerinden sürdürüyor.

Ayrıca chess.com, lichess.org ve chess24.com siteleri de yurtdışından rakiplerle maç yapma imkanı sunuyor.

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Sudokudan ABC bağlamacaya, apartmanlardan amiral battıya...

Türk Beyin Takımı Kaptanı Ferhat Çalapkulu: Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye temsilcisi olarak 1992'den beri 'akıl yürüten' bir toplum için ülkemizde zeka oyunları kültürünü geliştirmeye çalışıyoruz. Genelde öğretmen yetiştiriyoruz ama öğrenciler de bizden eğitim almak istiyordu. Normalde çok yoğun olduğum için kişisel olarak eğitim veremiyordum ama evde kaldığımız bu süreci yeni nesle faydalı olmak üzere kullanmaya karar verdim. Böylece Zeka Kulübü adı altında çevrimiçi zeka oyunları eğitimlerine başladım. Sudokudan ABC bağlamacaya, apartmanlar oyunundan amiral battıya kadar pek çok zeka oyununu çevrimiçi öğretiyorum. Kulübe üye olan çocuklarla ve yetişkinlerle önce bire bir görüşüp yaş ve seviye durumlarına göre onları kategorize ediyorum. Her hafta farklı seviyelere birer saatlik canlı dersim oluyor, farklı bir oyun öğretiyorum. YouTube üzerinden yapıyorum bu canlı dersi. Temel kuralları öğretiyorum, belli başlı tüyolar veriyorum. Sonra kolaydan zora sorular çözerek pekiştiriyoruz. Temel Oyun Eğitimimiz sekiz hafta sürüyor. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar Türk Beyin Takımı'ndan sertifika alıyor ve bu işin meraklılarının bir araya geldiği, birlikte eğlendiği kulübe katılabiliyor. Detaylı bilgi için info@turkbeyintakimi.com adresine yazabilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet