'Satırla dehşet' ağır cezalık

BURSA (DHA) - BURSA'da, tartıştığı Abdullah Y.'yi (18) satırla yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Gökhan B.'nin (35) davasının, ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verildi. Kararda; iddianame hazırlandıktan sonra ortaya çıkan kamera görüntülerinde sanığın, satırla hedef gözetmeksizin Abdullah Y.'ye defalarca saldırdığı anlar etkili oldu. Mahkeme heyeti, eylemin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Olay, 29 Temmuz 2020'de, Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. Kıvanç B., arkadaşları Eren K., Berkay B. ve Cihan C. ile parkta buluştu. Arkadaşlarına evden aldığı babasının tabancasını gösteren Kıvanç B.'nin, iddiaya göre, elindeki silah ateş aldı. Eren K.'nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Eren K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaydan 1 gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yemek borusu parçalanan ve 2 ayda 21 kilo veren Eren K. de 22 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Müştekinin avukatı Burcu Özcan Yıldız, sanığın, tutuklandığı sırada gazetecilere 'Bu daha fragman, siz gala gecesine gelin' sözünü mahkeme hakimine hatırlatarak, cezalandırılmasını talep etti. Savcı da sanığın Abdullah Y.'ye husumet beslediğini, Adli Tıp Kurumu raporuna göre hayati tehlike oluşturacak şekilde mağduru yaraladığını, kamera görüntüleri incelendiğinde de hedef gözetmeksizin Abdullah Y.'ye satırla saldırdığını belirterek, bu eylemin TCK 81/1 maddesi gereğince 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçu oluşturduğu yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de sanık Gökhan B.'nin Abdullah Y.'ye yönelik eylemin 'ağırlaştırılmış kasten yaralama' kapsamında olduğunu belirterek dosyanın nöbetçi Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.