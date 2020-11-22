SARS virüsü nedir? SARS Cov 2 nedir? SARS virüsü kaç yıl sürdü, nasıl bitti? SARS virüsü nasıl bulaşır?

İnsan koronovirüsü çeşitlerinden SARS virüsü nedir? Coronavirüsün bir türü olan SARS, 2003 yılında ilk kez Hong Kong'da ortaya çıkmış ve neredeyse bin kişinin ölümüne neden olmuştur. Peki, SARS belirtileri neler, SARS virüsü nasıl bulaşır? Sars belirtileri nelerdir? SARS hastalığı bulaşma yolları neler? İşte detaylar...

SARS (Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu), hava yoluyla bile bulaşabilen ölümcül virüs türlerindendir. Belirtileri 10 gün içerisinde baş gösteriyor. Nedeni henüz tespit edilemeyen hastalığın belli bir tedavisi de buşlunmuyor. SARS virüsünden korunma yolları haberimizde.

SARS NEDİR?

Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu olan hastalığın kısaltılmışı SARS şeklindedir. SARS coronavirus olarak bilinen hastalık, 2002 - 2003 yılları arasında Hong Kong'dan tüm dünyaya yayılarak 916 kişinin ölümüne neden olmuştur. Bu hastalık ilk kez 2003 yılında Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da görülmüştür. Nedeni henüz bilinmese de zatürre şeklinde seyreder. Virüsün kuluçka dönemi 2 ile 7 gün arasında değişmekle birlikte 10 günü de bulabiliyor. Belirtilerin gün yüzüne çıkmasıyla hastalığın bulaşması durumu da ortaya çıkar.

SARS BELİRTİLERİ NELER?

Coronavirüs ile aynı özellikleri barındırdan SARS hastalığı genellikle 38 derece ateşle başlıyor. Devamında soğuk terleme, baş ağrısı, genel bir rahatsızlık hali, yaygın vücut ağrıları, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve solunum zorluğu gibi rahatsızlıklar geliyor. Bazı durumlarda ise ağır geçen hastalıkta solunum yetmezliği ileri boyutlara gider ve bu durumda solunum cihazına ihtiyaç duyulabilir.

SARS VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

SARS hastalığını taşıyan kişiyle aynı evi yada ortamı paylaşan herkesin bu hastalığı kapma olasılığı çok yüksektir. Temel yayılma yolu öksürüktür ve SARS virüsü taşıyan kişinin öksürerek ve hapşırarak havaya yaydığı damlacıklar virüsün yayılmasında en etkili yoldur. Öte yandan hava yolu ile ve temas edilen eşyalarla da bulaşabileceği biliniyor.

SARS HASTALIĞI TEDAVİSİ NEDİR?

Bu hastalığın ilk ortaya çıkışan yana henüz sebebi saptanamamıştır. Bundan ötürü doktorlar hastalara genellikle atipik pnömoni'de uygulanan yöntemleri geliştirir. Hastalık ile ilgili hala çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaya çalışılıyor.

KORUNMA YOLLARI

Yemek araç-gereçlerini SARS virüsüne sahip olan kişilerle ortak kullanmamak.

Virüs'ün etkili olduğu ülkelere olan seyahatleri ertelemek.

SARS virüsüne sahip hastalarla birlikte yatmamak.

Çevresinde SARS virüsüne sahip hastalar olan kişilerin, sık sık ellerini yıkaması.

Alkol özellikli temizleyiciler kullanmak.

SARS VİRÜSÜ KAÇ YIL SÜRDÜ?

Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri ??arasında Hong Kong'da başlayan SARS salgını neredeyse pandemik hale gelmiş ve dünya çapında 8422 vaka ve 916 ölüm görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü ölüm oranını %10,9 olarak açıklamıştır.Haftalar içinde SARS erkeni 2003 yılının başlarında Hong Kong'dan 37 ülkede yayılmıştır.

Bugün itibarıyla, 2003 yılı Haziran ayında görülen son enfekte insan vakası (2004 yılında laboratuvar kaynaklı bir enfeksiyon durumu göz ardı edilirse) ile SARS yayılması tamamen önlenmiştir. Ancak, SARS hastalığının (çiçek hastalığı aksine) eradike edildiği iddia edilmemektedir. Bazı hayvan populasyonlarında hala doğal ana rezervuar olarak mevcut olabileceği ve gelecekte insan nüfusunun içine tekrar dönebileceği düşünülmektedir.

DSÖ'nün bildirdiğine göre SARS hastalığının fatalite hızı; 24 yaş ve daha gençlerde %1 altında, 25 - 44 yaş arası %6, 45 - 64 yaş arası %15, 65 yaş ve üzerinde %50 olarak görülmektedir. Karşılaştırma için, İnfluenza'dan ölüm hızı yaklaşık %0,6 (özellikle yaşlılarda) dolaylarındadır. Ancak yeni suşların şiddetli salgınları durumunda % 33 gibi yüksek değerlere de çıkabilir. SARS hastalığı 2016 yılında sadece Ukrayna'da 319 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.