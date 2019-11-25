Sarp Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

25.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:40

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar bir kez daha kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzarken, kuyruk havadan görüntülendi.

Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücüleri kapıda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk, Türk tarafında kilometrelerce uzadı. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar geldi. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.

"23 YILDIR BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUM"

İki gündür yollarda olduğunu ifade eden TIR şoförü Eyüp Kahveci "bizim işimiz bu, ama asıl işi olanlar işini yapmadığından bu kuyruklar var. Eğer işlerini düzgün yapsaydılar bizler bu çileyi çekmezdik. Ben 23 yıldır bu çileyi çekiyorum. Kuyruğun sebebini Türk tarafı gümrüğüne sorduğumuz zaman, biz çalışıyoruz Gürcü çalışmıyor, Gürcü'ye sorduğumuz zaman, Türki'ye araba göndermiyor diye bilgi veriyor. Biz mecbur olduğumuz için bu yollar üzerinde bekliyoruz. İki gündür yollardayım, bir 3 gün daha bekleyeceğiz sanırım" diye konuştu.

"ŞOFÖR ESNAFININ DERDİ BİTMEZ"

23 kilo metre kuyruk oluştuğunu ifade eden sürücü Vedat Çağlar ise, "biz dün gece girdik kuyruğa taş patlasa 4 kilometre ilerlemiş oluruz. Uyku yok, 15 günde yada ay bir ailemizi görme imkanı buluyoruz. Şoför esnafının derdi bitmez" ifadelerini kullandı.

"15 senedir yollardayım, burada yatıp burada kalıyoruz" diyen Yusuf Tatar," TIR bizim hayatımız oldu böyle sürüp gidecek öyle görünüyor. Sarp sınır kapısı yapılınca rahatlayacağımız umut ediyorduk ama gördük ki sıkıntılar devam ediyor. Tamam Tır kuyruğu olur fakat buna bir an önce çözüm bulunmalı. Bu şoför nere gidecek aç, susuz. Bir şekilde buna biz çözüm bulunmalı" diyerek sözlerini tamamladı.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır kapısından günde ortalama 500 TIR geçişi olduğu söyledi. Akyürek, "bu kuyrukların oluşmasının ana nedeni ise, Gürcistan ve diğer Kafkas ülkelerinde Noel yaklaşıyor. Bu sebepten dolayı 20 Aralığa kadar bu kuyruk böyle devam ediyor. Bunun yanı sıra Kazakistan geçiş belgemiz 10 gündür bitti. Bakanlıklar aralarında diyaloglar sürüyor önümüzdeki hafta geçiş belgelerinin çözüleceğini tahmin ediyor. Bu sayede kuyrukta ciddi azalmalar olacaktır" dedi.

"YAVAŞLAMAYI AŞMAK İÇİN GÜRCÜ MUHATAPLARIMIZLA SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Sarp Sınır Kapısı'nın bulunduğu Kemalpaşa Kaymakamlığı'ndan TIR kuyruğu için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sarp Sınır Kapısı hem yaya hem de araç giriş çıkış sayıları ile ülkemizin önemli kapılarından bir tanesidir. 2019 yılı içinde modernizasyonu tamamlanarak açılışı yapılan sınır kapısında dönemsel olarak farklı sebeplerden araç yoğunluğu artmaktadır. Son günlerde yaşanan tır kuyruğunun sebebi sınır kapısının Gürcü tarafında yaşanan yavaşlamadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca her ayın sonuna doğru taahhütlerini kapatmak isteyen İhracatçılarımızın işlemlerinin artması nedeniyle kapıda tır yoğunluğu oluşmaktadır. Yaşanan yavaşlamayı aşmak için Gürcü muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz, birkaç gün içinde yoğunluğun normale döneceğini tahmin etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

(Adem Güngör-Ziya Akyıldız/ İHA)

Kaynak: İHA