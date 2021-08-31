Sarp Levendoğlu kimdir?

'Demir Kadın Neslican' filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'ndan aşk paylaşımı geldi. Irmak, Instagram'dan Levendoğlu'yla sarılarak karesini yayınlayarak, kalp emojisi koydu. Rolü için saçını sıfıra vurduran Irmak'ın saçının uzadığı da görüldü. Bunun üzerine Sarp Levendoğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak edildi.

Sarp Levendoğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Üç yıl evli kaldığı Birce Akalay'dan dört sene önce ayrılan Sarp Levenoğlu, kalbini 'Demir Kadın Neslican' filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak'a kaptırdığı iddialarının ardından Sarp Levendoğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen sorular arasında yer alıyor.

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

25 Aralık 1981'de Ankara'da doğmuştur.

Ortaokula kadar Ankara'da yaşayan Sarp Levendoğlu, ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşir. İstanbul'da Saint Beniot Lisesi'ne kayıt olan Sarp Levendoğlu, buradaki eğitimini tamamlar.

Lise yıllarından itibaren yakın olarak oyunculukla ilgilenen Sarp Levendoğlu, tiyatroya başladı.

Lisede bir çok tiyatroda yer alan Sarp Levendoğlu, liseyi bitirdikten sonra Görsel İletişim Tasarım Bölümü'ne kayıt oldu. Fakat bölümünden memnun olmayan Sarp Levendoğlu, Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümüne girmiş ve burada eğitimini tamamlamıştır.

Mustafa Altıokların yeğeni olan Sarp Levendoğlu, ilk olarak Gece Gündüz dizisinde rol almıştır. Ardından Emret Komutanım dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştır.

Mor Menekşeler ve Lise Defteri gibi dizilerde rol alan Sarp Levendoğlu, en büyük çıkışını Küçük Ağa dizisinde canlandırdığı Ali karakteriyle yakalamıştır.

"O Şimdi Asker" filminde yunan asker rolüyle karşımıza çıkan Sarp Levendoğlu ardından "Lise Defteri" adlı dizide rol almıştır. Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu oğlak burcudur.

Emret Komutanım adlı dizide hem oyunculuk hem de yönetmenlik yapan Sarp Levendoğlu, ardından oyuncu olarak yer aldığı Kanal D'de ekranlara gelen "Küçük Ağa" dizisindeki rol arkadaşı "Birce Akalay" ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir.

2017 yılında Derya Şensoy ile adı anılan Levendoğlu, Birce Akalay ile boşanma kararı aldılar.

FİLMOGRAFİ:

Küçük Ağa (Ali)

Böyle Bitmesin (Serkan)

Galip Derviş (Hilmi Çalışır)

Sakarya Fırat (Altan Batur)

Mor Menekşeler (Kabadayı Arif)

Kalp Ağrısı (Hasan)

Kirli Beyaz (Yekta)

Altın Kızlar

Uygun Adım Aşk (Aynı zamanda yönetmen)

Gece Gündüz (Aslan Aydemir) (Aynı zamanda yönetmen)

Yasak Elma

Zeliha'nın Gözleri (Rehan)

Emret Komutanım (Levent) (Aynı zamanda yönetmen) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Çınaraltı (İbrahim)

Lise Defteri (Mehmet)

Emret Komutanım Şah Mat/ film (Levent) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

O Şimdi Asker (yunan asker)