Şarkıcı Ziynet Sali Hakkında Çıkan Şiddet Haberlerine Sosyal Medya Hesabından Tepki Gösterdi

Ahmet Kural tarafından dövüldüğünü söyleyerek şikayetçi olan Sıla Gençoğlu'nun şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddiasına, Sali'den sert bir yanıt geldi. Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tüm iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyleyerek, yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

"SILA, ZİYNET SALİ'Yİ DARP ETTİ" İDDİASI

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kuralla ayrı oldukları dönemde, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği iddia edilmişti. Ahmet Kural Sıla olayında adı geçen şarkıcı Ziynet Sali'den bu iddialara sert bir yanıt geldi.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ziynet Sali, "Hiç bir ilgisi olmadığı halde ısrarla olayların içine çekilmeye çalışıldığını belirterek, iddiaların yalan ve iftira olduğunu belirtti. Ziynet Sali açıklamasında, "Hiç bir ilgim olmadığı halde ısrarla içine çekilmeye çalışıldığım olaylarla ilgili çığırından çıkan dedikodular nedeniyle konuya açıklık getirmek isterim. Öncelikle meslektaşım, arkadaşım Sıla'ya geçmiş olsun dileklerimi ve şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumu yineliyorum.

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI"

Mevzubahis edilen tüm iddialar yalandır, iftiradır. Medyada hakkımda bu iftira haberleri yapan basın, yayın organları ve kişiler hakkında yasal işlemler avukatım tarafından başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

"SILA, ZİYNET SALİ'NİN KOLUNU KIRDI"

'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Sıla Gençoğlu'nun, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği iddia edildi. Programın Whatsapp ihbar hattına gelen iddiaya göre Gençoğlu, Nişantaşı'nda bir otelde Ziynet Sali'nin kolunu kırdı. Sali'nin kırık koluyla golf oynadığı bir görüntüsünün yayınlanması da bu iddiayı destekledi.