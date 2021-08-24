Şarkıcı Kenan Doğulu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktığı iddiasını yalanladı

Şarkıcı Kenan Doğulu, Seren Serengil'in "koronavirüslü olmasına rağmen konser verdi" sözlerine cevap verdi. Instagram hesabından açıklama yapan Doğulu, "Sonucum negatif, çift doz aşılıyım" dedi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını sunucularından Seren Serengil, şarkıcı Kenan Doğulu'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen insanların canını hiçe sayarak sahneye çıktığını ileri sürdü. İddianın ardından gündem olan şarkıcı, Instagram hesabından açıklama yaptı.

"PCR TESTİMİN SONUCU NEGATİF ÇIKTI"

İddiaları kesin bir dille yalanlayan 47 yaşındaki Kenan Doğulu, "Dün hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Bu haberler nedeniyle oluşan endişeleri gidermek için yaptırdığım PCR testimin sonucu negatif çıktı. Çift doz aşılı olduğum ve herhangi bir semptom göstermediğim halde son derece dikkatli ve tedbirli davranıyorum zaten. Tüm yaz boyunca yaptığımız konserlerimizde elimizden geldiği kadar sıkı önlemler aldık. Yarınki ve önümüzdeki tüm konserlerde de aynı titizlik ve özeni göstereceğiz" dedi.