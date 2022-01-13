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Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, Selami Şahin'in kızı çıktı

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Ünlü popçu Edis'in geçtiğimiz ekim ayında bir mekanda öpüşürken görüntülendiği sarışın kadının usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu ortaya çıktı.

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen 31 yaşındaki Edis Görgülü, geçtiğimiz ekim ayında Maçka'daki bir eğlence mekanında sarışın bir kadınla yakınlaşmış hatta öpüşürken görüntülenmişti. Kim olduğu merak edilen genç kadının kimliği öğrenildi.

EDİS, SELAMİ ŞAHİN'İN KIZIYLA YAKINLAŞTI

Habertürk'te yer alan habere göre, Edis'in sarmaş dolaş görüntülendiği sarışın kadın, usta sanatçı Selami Şahin'in 26 yaşındaki kızı Meryem İrem Şahin. İrem Şahin'in yakın çevresinden yapılan açıklamada ise, "Edis ile yakın arkadaşlar" denildi. Öpüştükleri görüntüler yeniden gündem olan ikiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, Selami Şahin'in kızı çıktı

ŞAHİN: ÇOCUKLARIMIN HAYATINA KARIŞMAM

Usta sanatçı Selami Şahin, çocuklarının özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Çocuklarımla arkadaşızdır. Onlar büyüdü ben onların hayatına karışmam" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, Selami Şahin'in kızı çıktı

Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, Selami Şahin'in kızı çıktıMeryem İrem Şahin

Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, Selami Şahin'in kızı çıktı

Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, Selami Şahin'in kızı çıktı

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Yorumlar (1)
taner ipek:ediz beyin öpüşmedikleri daha gizemli gelmeye başladı Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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