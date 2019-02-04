Şarık Tara Fidanlarda Yaşayacak!

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. faaliyetleri çerçevesinde, sürdürülebilirlik politikası gereğince; ekosisteme katkı sağlamak ve doğaya olumlu etkiler bırakmak amacı ile Ege Orman Vakfı ile işbirliği yaparak; Kurucusu ve Onursal Başkanı, değerli iş insanı merhum Şarık TARA anısına Bornova- Naldöken ağaçlandırma sahasında 5 bin fidanlık orman oluşturdu. Ormanı ziyaret eden ENKA İzmir Elektrik Üretim Ltd. Şti. Elektrik Bakım Müdürü Kürşat Selçuk ve çalışanlarfidanları merhum Şarık Tara anısına toprakla buluşturdu.

Gençol, "İklim değişikliği ile mücadelede Vakfımıza vermiş olduğunuz desteğe çok teşekkür ediyoruz. Yitirdiklerimizi fidanlarda yaşatmak geleneğimize sahip çıktınız. Soyadını Karadağ'daki dağlardan ve nehirlerden alan Şarık Tara'yı anıyoruz. Ona rahmet diliyoruz.'' dedi.

ENKA İzmir Elektrik Üretim Ltd. Şti. Elektrik Bakım Müdürü Kürşat Selçuk: "Şarık Tara'nın kitaplarında da görüyoruz önce insan diyor. İnsana değer veriyor. İnsanın olduğu yerde çevre çok önemli. Eğer bir tesis kurulurken o bölgede bir problem varsa oraya kurmayın daha öteye kurun derdi. Bir orman bölgesi varsa projeyi başka yere alın bunu özellikle söylerdi. Çok duygusal bir insandı Şarık bey. Şarık beyin bir vakfı da var. Doğa ile ilgili aynı işlemler Adapazar'ında ENKA Okulları'nda gerçekleştiriliyor. Orada ki öğrencilerde çevreye duyarlı gençler olarak yetişiyorlar. Bu vesile ile birlikte çalıştığımız Ege Orman Vakfı'na teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler