Sarıcakaya'da belediye ve kaymakamlıktan yaşlı vatandaşlara iftarda sıcak yemek ikramı
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Sarıcakaya'da belediye ve kaymakamlıktan yaşlı vatandaşlara iftarda sıcak yemek ikramı

Sarıcakaya Belediyesi ve Kaymakamlığı, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve yemek hazırlama imkanı bulunmayan kimsesizler ile 65 yaş üstü vatandaşların evine iftar için sıcak yemek servisi yapıyor.

Sarıcakaya'da belediye ve kaymakamlıktan yaşlı vatandaşlara iftarda sıcak yemek ikramı
30.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:20

Sarıcakaya Belediyesi ve Kaymakamlığı, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve yemek hazırlama imkanı bulunmayan kimsesizler ile 65 yaş üstü vatandaşların evine iftar için sıcak yemek servisi yapıyor.

Sarıcakaya Belediyesi ve Kaymakamlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü kimsesiz ile 65 yaş üstü vatandaşlarını unutmadı. Belediye ve Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan özel ekip ile her gün iftar için 120 kişiye sıcak yemek servisi yapılıyor.

Özel bir firma tarafından hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ve kaymakamlık ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Her gün iftar vakti öncesi yapılan servis ile ilçedeki 120 ihtiyaç sahibi kimsesiz vatandaşın sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. Sarıcakaya Kaymakamı Murat Demirbilek ve Belediye Başkanı Hüseyin Çam, yemek firmasını denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Belediye Başkanı Hüseyin Çam, belediye ekibiyle birlikte ihtiyaç sahibi kimsesiz 65 yaş üstü vatandaşa yemek dağıttı. Çam, yemek dağıtımı esnasında sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlılara bu süreçte kurallara uymaları ve evde kalmaları yönünde bilgilendirmelerde de bulundu. Vatandaşlar da yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Vefa Sosyal Destek Grubu Sarıcakaya'da yaşlıların hizmetinde

Diğer yandan ilçede belediye ve kaymakamlık personelince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıların market ve eczane alışverişlerini yapıp, kapılarına ulaştırıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu, tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara sadece bir telefonla yardım götürüyor. İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi koordinasyonunda "Vefa İletişim Merkezi" aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlı ve kronik hastalara erzak yardımı yapılıyor. Bunun yanı sıra sokağa çıkma yasağı olan ve alışverişlerini yapacak yakını bulunmayan yaşlı vatandaşların alışverişleri de ekipler tarafından yapılıyor. 65 yaş üstü vatandaşların yiyecek, ilaç ve temizlik malzeme ihtiyaçları kaymakamlık ekipleri, belediye ekipleri ve mahalle gönüllüleri tarafından marketlerden alındıktan hijyenik ortamda evlerine teslim ediliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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