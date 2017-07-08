Sarayköy'de Yanan Ormanlık Alanlar Tekrar Yeşillendirilecek

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tırkaz ve Tekke köyleri yakınlarında çıkan yangın nedeniyle yanan ormanlık alanlar, hasar tespit çalışmalarının ardından yapılacak kesimle tekrar yeşillendirilecek.



Denizli Sarayköy ilçesi Tırkaz ve Tekke köyleri yakınlarında çıkan yangın nedeniyle büyük zarar görer ormanlık alanlarla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Daha sonra yapılacak kesimlerinin ardından yeşillendirme çalışmaları yapılacak. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, orman yangınlarından en çok etkilenen Tırkaz ve Tekke Mahallelerine giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yanan bölgelerle ilgili bir açıklama yapan Başkan Özbaş, yangında yanan 420 hektarlık alanın gelecek yılın mart ayına kadar yüzde 90'ına fidan dikileceğini kaydederek, kalan yüzde 10'luk kısmının da tohumlanacağını dile getirdi.



Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın yanı sıra, AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Cahit Özkan ziyarette hazır bulundu. Köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulunmasının ardından Milletvekili Özkan ve Başkan Özbaş, Tekke Mahallesi'nde Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli ekipler ile bir araya geldi.



Tüm Denizli'ye geçmiş olsun dileklerinde bulanan Milletvekili Cahit Özkan, "Bizlerin ciğerleri yandı. Ormanı büyüklerimiz çok daha iyi bilir. Geçmişten bugüne ormanlarımız dışarıdan gelen müdahaleler ile zarar görüyor. Sarayköyümüzde meydana gelen orman yangını ile ilgili çalışmalar yapılıyor, tespitler yapılacak. 4 tane insanımızın hayatına neden olan 420 hektar ormanımızın yanmasına sebep olan faillerin peşine düşmek lazım. Tabiatın kanunlarına aykırı hareket edilirse af yok. Yanlış şehirleşme, yanlış ormana müdahale, yanlış üretim her zaman felakettir. Buradan ders çıkaracağız. En kısa zamanda bu ormanların rehabilite edilmesi yeniden kazandırılması en büyük hedefimizdir" dedi.



Gelecek yılın Mart ayına kadar yanan bölgelerin yüzde 90'ının tekrar yeşillendirileceğini belirten Başkan Özbaş, "Yangında 420 hektar alanımız maalesef yandı. 6 ile 60 yaş arasın ormanlardan oluştuğunun bilgisini aldık. Denizli Orman Bölge Müdürümüz ve İşletme Müdürümüz ile görüştüm. Soğutma çalışmaları bitti, önümüzdeki günlerde bu ağaçların kesilmesi, temizlenmesi ve damgalanması söz konusu olacak. Ekim, kasım aylarından 2018 yılının Mart ayına kadar biz tüm bu yanan bölgelerimizi orman ekiplerimiz ile birlikte tekrar ağaçlandıracağız. Yüzde 90'ını fidan ile kalan yüzde 10'luk kısmını da tohumlayarak tekrar ekim ve dikimini sağlayacağız. İnşallah bu kötü günler geride kalacak. Ormanlarımız tekrar yeşerecek" diye konuştu.



"Yanan yerler tekrar yeşillendirilecek"



Öte yandan kısa bir açıklama yapan Denizli Orman İşletme Müdürü Güven Gültekin, "Pazartesi günü hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Hasar tespitinin ardından yanan ve zarar gören ormanlık alanların kesimleri gerçekleştirilecek. Daha sonra bu yılın son aylarında yeşillendirme çalışmalarına başlayacağız" dedi. - DENİZLİ