SARAYBOSNA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek'te

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac ile bir araya geldi.