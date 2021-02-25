SARAYBOSNA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek'te
25.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:32
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac ile bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic