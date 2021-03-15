SARAYBOSNA - Bosna Hersek, Türkiye'nin desteklediği otoyol projesiyle bölge ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek istiyor
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SARAYBOSNA - Bosna Hersek, Türkiye'nin desteklediği otoyol projesiyle bölge ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek istiyor

15.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:20

Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı Vojin Mitrovic, Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi ile ülkesinin bölgedeki diğer ülkelerle bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı Vojin Mitrovic, Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi ile ülkesinin bölgedeki diğer ülkelerle bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin 16 Mart'ta Ankara'ya yapacağı resmi ziyarete katılacak Bakan Mitrovic, ziyarete dair AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirilecek ziyaretinin odak noktalarından birinin iki güzergahtan yapılması planlanan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi olduğunu aktaran Mitrovic, ziyaret kapsamında, altyapı ve inşaat projeleri, sürücü belgelerinin karşılıklı geçerliliği ve havayolu ulaşımına ilişkin üç anlaşmanın da imzalanacağını bildirdi.

Biri Bosna Hersek'in kuzeyinden diğeri ise doğusundan olmak üzere iki güzergahtan yapılması planlanan otoyol projesinin önemine işaret eden Mitrovic, "Projenin en önemli özelliklerinden biri Bosna Hersek ile Batı Balkan ülkelerini bağlayacak olması. Projenin en önemli hedeflerinden biri de Bosna Hersek'in Batı Balkan ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Mitrovic, otoyol projesinin iki yıl kadar önce Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek arasında imzalanan üçlü anlaşmanın meyvesi olduğunu anımsatarak, bu anlaşma kapsamında Sırbistan'da kalan Kuzmin-Raca güzergahının inşası için öngörülen çalışmaların gerçekleştirildiğini ve projenin bir sonraki adımı olan Raca-Bijeljina (Bosna Hersek) güzergahında da ön hazırlıkların tamamlandığını aktardı.

Bosna Hersek tarafındaki güzergahlar netleşti

Bakan Mitrovic, çalışmaları gerçekleştirecek inşaat firması ile Sırbistan tarafının söz verdiği mali destek konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını belirterek, bu hususların da Türkiye ziyaretinde çözüleceğini ifade etti.

Projenin kuzey güzergahının sınırdaki Bijeljina ve Brcko şehirleri üzerinden Vukosavlje, Modrica ve Doboj'a ulaşacağını, aynı zamanda Tuzla şehri için de bir uzantı inşa edileceğini belirterek, otoyolun Doboj şehrinde, inşası devam eden ve Saraybosna'dan geçen 5C Otoyolu'na bağlanacağını aktardı.

Mitrovic, Bosna Hersek'in doğusuna doğru gidecek ikinci güzergahın ise başkent Saraybosna'dan başlayarak Pale, Rogatica ve Visegrad istikametini izleyeceğini, ayrıca Gorazde şehri için de bir uzantı yapılmasının planlandığını ifade etti.

Ülkelerin altyapı projeleri ile birbirine bağlandıklarının altını çizen Mitrovic, ekonomik gelişimin de altyapı projelerinin sonucu olarak ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek, Türkiye'nin desteklediği otoyol projesiyle bölge ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek istiyor
SARAYBOSNA - Bosna Hersek, Türkiye'nin desteklediği otoyol projesiyle bölge ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek istiyor
SARAYBOSNA - Bosna Hersek, Türkiye'nin desteklediği otoyol projesiyle bölge ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek istiyor
SARAYBOSNA - Bosna Hersek, Türkiye'nin desteklediği otoyol projesiyle bölge ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

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