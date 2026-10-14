Kırşehir'de ekmek 12 TL'den 15 TL'ye çıktı, fırıncılar zammı yetersiz buldu

Kırşehir'de ekmek fiyatlarına yapılan zamla birlikte 12 TL'den satılan ekmeğin fiyatı 15 TL'ye yükseldi. Fırıncılar, artan girdi maliyetleri karşısında yapılan zammı yerinde ancak yetersiz bulurken, vatandaşlar ise fiyat artışının bütçelerini zorladığını belirtti.

Kırşehir'de esnaf odaları tarafından ekmek fiyatlarının 12 TL'den 15 TL'ye güncellenmesinin ardından fırıncılar ve vatandaşlar yeni fiyatları değerlendirdi. Fırın işletmecisi Abdurrahman Çevik, un, maya ve işçilik maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek 15 TL'lik ekmek fiyatının normal olduğunu savundu.

Fırın işletmecisi Abdurrahman Çevik, ekmek üretiminde kullanılan malzemelerin ve işçilik giderlerinin maliyetleri artırdığını belirterek, "Ekmek fiyatları, girdi maliyetleri düşünüldüğünde 15 TL normal bir fiyat. İşçilik, un ve maya fiyatları göz önüne alındığında yapılan zam aşağıda dahi kalıyor. Aylık giderlerimizi tam olarak hesaplayamıyoruz. Un ve mayaya her gün farklı tarifeler uygulanıyor. Fiyatların oturmamış olması sorun oluşturuyor" dedi.

Vatandaş Nizam Çakmak ise ekmeğe yapılan zammın vatandaş açısından zorlayıcı olduğunu ifade ederek, "Zamlar vatandaş için zor ancak esnaf için de durum hakkında bir şey diyemem" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı