SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in en iyi özel üniversitesi IUS yeni dönem öğrencilerini bekliyor (2)

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Türkiye'den yeni dönemde kayıt yaptıracak öğrencilere bu yıl ilk kez diploma ile kayıt hakkı tanıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Türkiye'den yeni dönemde kayıt yaptıracak öğrencilere bu yıl ilk kez diploma ile kayıt hakkı tanıyor.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Webometrics" sonuçlarına göre IUS'un iki yıldır Bosna Hersek'in en iyi özel üniversitesi seçildiğine işaret ederek "Bu, sürekli kendimizi geliştirmeye yönelik yaptığımız çalışmalarımızın neticesidir. Hocalarımızın yayınları da dikkate alınıyor. IUS sürekli kendini geliştiren bir üniversite." dedi.

Dünya sıralamasında son dört yılda 5 bin sıra yükseldiklerini söyleyen Yıldırım, "Dünya Üniversiteler Sıralamasında (Times Higher Education) da IUS Balkanlar'daki tek üniversitedir. Bu yıl 601 artı sıralamasındayız. Bu da oldukça önemli bir sıralama." diye konuştu.

Yıldırım, "Türkiye'den gelen öğrenciler bu yıl ilk kez diplomaları ile başvurabilecek. IUS ayrıca ÖSYM Tercih Kataloğu'nda da var. Sadece mühendislik bölümlerimiz katalogda yer almıyor. Oraya da öğrencilerimiz YÖK tercih kılavuzundan tercih yaparak gelebilirler. Her tercih ettikleri bölüm için de burs öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

IUS'un son iki yıldır öğrencilerine çifte diploma imkanı sunduğunu aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İstanbul Üniversitesi ile çifte diploma programlarımız var. İTÜ ile Mimarlık, Makine Mühendisliği, Elektronik Haberleşme ve İktisat programları var. İstanbul Üniversitesi ile Politika Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler, İşletme ve İktisat bölümleri var. Bu büyük bir şans öğrencilerimiz için. Öğrenciler dil kursu ve ilk iki yılı IUS'ta okuyorlar. Daha sonra son iki yılı İstanbul'da okuyorlar. Dört yıl sonra hem bizim hem de onların diplomasını alarak çift diploma alıyorlar."

Yıldırım, IUS'un bünyesinde 5 fakülte, 17 lisans programı, 21 yüksek lisans ve doktora programı bulunduğunu ifade ederek "Lisans programlarında Bosna Hersek'te daha çok Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği tercih ediliyor. Türkiye'den ise tercihler mimarlık ve psikoloji bölümlerinde oluyor. Diğer tüm bölümlerimize de öğrencilerimiz geliyor." dedi.

"Saraybosna, yurt dışında okunabilecek en güvenli şehir"

Bosna Hersek'in Türkiye ile ortak bir tarih paylaştığını belirten Yıldırım, "Öğrencilerin burada herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Yurtlarımız kampüsün içerisinde olduğu için öğrencilerimiz bu konuda da rahat ediyor. Okul ücretlerimiz Türk Lirası üzerinden işlem görüyor ve bu yıl da zam yapılmadı. Öğrencilerin kendi şahsi masrafları dışında çok büyük harcamaları olmuyor." dedi.

Yıldırım, Saraybosna'nın yurt dışında okunabilecek en güvenli şehir olduğunu vurgulayarak IUS'un 12 farklı ülkeden öğretim üyesine ev sahipliğini yaptığını ve eğitimin yüzde 100 İngilizce olduğunu belirtti.

IUS'a gelen bir öğrencinin aynı zamanda yurt dışında yaşama, seyahat etme, kendine güvenme alanlarında tecrübe kazandığını ifade eden Yıldırım, "Öğrenciler IUS'un resmi internet sitesinde 'Aday Öğrenci' kısmını ziyaret edebilir ve her türlü bilgiye erişim sağlayabilirler." diye konuştu.

Yıldırım, 15 yıllık geçmişiyle IUS'un hızla büyüyen bir üniversite olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Yeni fakülte ve bölüm açma planlarımız var. Sağlık Bilimleri Fakültesine yoğunlaştık. Sağlık alanına girmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık alanında belli bir kaliteye ihtiyaç var. IUS'un bunu Türkiye'deki üniversitelerle sağlayabileceğini düşünüyoruz."

Avrupa üniversiteleriyle de yüksek lisans programlarında çifte diploma programları uyguladıklarını aktaran Yıldırım, "Bu konuda Almanya'da İşletme Bölümünde, Polonya'da Genetik alanında çifte diploma programlarımız var. İtalya ve İspanya'daki üniversitelerle görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

"YÖK tarafından tanınan ve diploma denkliği olan bir üniversiteyiz"

Yıldırım, IUS'un 40 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyleyerek "Bizim üniversitemiz YÖK tarafından tanınan ve diploma denkliği olan bir üniversite. ÖSYM Kılavuzunda olan bölümlerimizin doğrudan denkliği var. Mühendislik bölümlerimizde de YÖK'ün denklik prosedürü uygulanıyor. Çifte diploma programlarımız doğrudan denkliği olan programlar. Marmara Üniversitesi ile çifte diploma programımız YÖK'ün onayını bekliyor." dedi.

Bosna Hersekli öğrencilerin kayıtlarının ise tamamlandığı aktaran Yıldırım, bu yılki kayıtların geçen yıla oranla iki kat arttığına dikkati çekti.

Yıldırım, IUS'un Bosna Hersek'te en fazla kayıt alan özel üniversite olduğunun altını çizerek "Öğrencilerimizin kayıt olmadan önce mutlaka gelip kampüsü görmelerini tavsiye ederim. Hocalarımızla buluşmalarını da tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hiçbir derste aksama yaşanmadığını belirten Yıldırım, "Online eğitimde ciddi bir fark yarattık. Bu yıl yüz yüze eğitim planlıyoruz. Salgın koşullarının nereye evrileceğini de bilemiyoruz. Öğrencilerin bu tarz durumlarda üniversitelerin ne tür tepki verdiğine bakması lazım. Bu konuda zannediyorum Bosna Hersek'in ve Balkanlar'ın en iyi üniversitesiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi