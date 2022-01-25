Sarar çiftini soyan hizmetçi ve sevgilisinin kaçtığı motosikletleri, minibüsü ile getirmiş

ESKİŞEHİR'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinde darp edilerek, çelik kasalarının soyulması ile ilgili tutuklanan, hakkında 28 yıl hapis cezası istenen Ilia Sacali (28), olayla ilgisi olmadığını, ceza alan Moldova uyruklu eski hizmetçi...

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinde darp edilerek, çelik kasalarının soyulması ile ilgili tutuklanan, hakkında 28 yıl hapis cezası istenen Ilia Sacali (28), olayla ilgisi olmadığını, ceza alan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'un kaçışta kullandığı motosikletleri sadece minibüsüyle Türkiye'ye getirdiğini savundu.

Eskişehir'de iş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılı mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darp ederek, çelik kasaları soyuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan toplamda 27'şer yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Saraci (28) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev'in (42) dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Mahkemede ifadelerin ardından savcı tutuklu sanık Sacali hakkında 'nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, Sacali'nin tutukluluk halinin devamına ve savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mart'a erteledi. Diğer firari olan 3 sanığı yakalama çalışmaları sürüyor.