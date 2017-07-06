Sanofi ve Kagider 'Geleceğin Kadın Liderleri' Projesi Yeni Dönemi Başlıyor

Sanofi Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği ile 2010 yılından bu yana devam eden "Geleceğin Kadın Liderleri" projesinde yeni dönem başlıyor. Genç kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesinden bugüne kadar yaklaşık 500 genç kadın mezun oldu.



KAGİDER'in 2010 yılında Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirdiği ve 2010 yılından bu yana Sanofi Türkiye'nin de aralıksız destek verdiği "Geleceğin Kadın Liderleri" projesinin yeni dönemi hakkında bilgi vermek üzere düzenlendiği toplantıda "Geleceğin Kadın Liderleri" projesinde yeni dönemin başladığı açıklandı. Bugüne dek yaklaşık 500 mezunun verildiği "Geleceğin Kadın Liderleri" projesi kapsamında üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrencisi, başarı potansiyeli yüksek ve eşit fırsata sahip olmayan genç kadınlar seçiliyor. Katılımcılara eğitim ve mentorluk desteği veriliyor. Proje, genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini kuvvetlendirmek amacıyla; onların iş arama süreçlerini kolaylaştırmayı, iletişim ağlarını genişletmeyi, iş gücüne katılımlarını sağlamayı ve sosyal duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefliyor.



Projede, 3 gün süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim veriliyor. Ayrıca katılımcıların hem girişimci hem de profesyonel hayattan rol modeller ile buluşmaları sağlanıyor, endüstri, şirket ve girişimcilik tanıtımları yapılıyor.



Eğitimler sonrasında "Geleceğin Kadın Liderleri" projesinden mezun olan genç kadınlar hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimcilerden, mentorlerden ve daha önce programdan mezun olmuş diğer katılımcılardan destek alıyor. İş hayatında giderek sayısı artan Geleceğin Kadın Liderleri programı mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla birbirlerine destek veriyorlar. "Geleceğin Kadın Liderleri", bu dönemde yeni katılımcılarla büyümeye ve daha çok kadının hayatına dokunmaya devam edecek.



Türkan Özcan: "Ekonomik kalkınmanın yolu kadınları iş gücüne katmaktan geçiyor"



Sanofi İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan, projeyle ilgili açıklamasında, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın yolunun kadınları iş gücüne katmaktan geçtiğini vurguladı. Özcan, "Sanofi olarak kadınların ekonomiye katılımının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Tüm dünyada çeşitliliği vurgulayan yaklaşımımız ile kadın iş gücünü destekleyen projelere özel önem veriyoruz. Bu doğrultuda 2010 yılından bu yana Dünya Kadın Forumu'nun sponsorluğu ile dünyada öncü rol üstlenerek kadın çalışanları güçlendirmeyi amaçlayan küresel bir program başlattık. İşbirliğimizin temel taşı da KAGİDER'dir. Toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret imkanının sağlanması, öncelikli konularımız arasında yer alıyor ve tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütüyoruz" dedi.



Pınar Kaya: Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle 10 milyon insana ulaşıldı



Sanofi Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya da açıklamasında 'kurumsal vatandaş' sorumluluğu ve anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Yürüttükleri tüm projelerin odağına bu anlayışı yerleştirdiklerini vurgulayan Kaya, son altı yılda yürüttükleri kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle 10 milyon insana ulaştıklarını bildirdi. Kaya "Stratejik önceliklerimizden biri olan çeşitlilik konusundaki projemizden biri de Geleceğin Kadın Liderleri programı. Bu özel proje Sanofi ve KAGİDER'e 'Gönüllü Proje Sponsorluğu' dalında bu alandaki en prestijli uluslararası ödüllerden 'Communitas Ödülü'nü getirmiştir. 2013 yılında ise Sanofi'nin bağlı olduğu Kıtalararası Bölge İnovasyon ödüllerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde birinciliğe layık görülmüştür. 2011 yılından bu yana KAGİDER ile birlikte aralıksız sürdürdüğümüz bu proje ile kadınlara hedefledikleri iş hayatına ulaşmaları için destek sağlıyoruz ve yeni dönemde de aynı heyecanla desteğimize devam edeceğiz" diye konuştu.



'Geleceğin Kadın Liderleri' projesinin 2017 yılı başvurularının 4 Temmuz'da başladığını belirten Kaya, genç kadınların 17 Ağustos Perşembe akşamına kadar www.geleceginkadinliderleri.org adresine başvuru yapabileceğini vurguladı.



Sanem Oktar: "Hedefimiz genç kadınların önündeki engelleri kaldırabilmek"



Türkiye'de her dört kadından ancak birinin çalışma hayatı içinde yer aldığını belirten KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, "Geleceğin Kadın Liderleri" projesiyle bu oranı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Oktar şöyle konuştu: "2016 istatistiklerine göre Türkiye'de kadınların yüzde 27.5'u istihdamda yer alıyor. Yani 29 milyon çalışma yaş aralığında olan kadının sadece 8.2 milyonu çalışıyor. Kadınlarla erkeklerin eşit fırsatlara erişemediği her alan bizim için dengelenmesi ve müdahale edilmesi gereken bir alandır. Kız çocukları, kadınlar, genç kadınlar pek çok zorlukla karşılaşıyor ancak hayatlarını iyileştirecek tek bir destek, tek bir olumlu adım bile hayatlarını bambaşka bir yöne götürmeye yetebiliyor. Çünkü kapı bir kez açıldığı zaman, o kız çocukları, kadınlar, genç kadınlar mücadele etmekten asla vazgeçmiyor; giderek güçleniyorlar, başka kız çocuklarını, kadınları, genç kadınları da güçlü kılmak için çaba sarf ediyorlar. Hedefimiz hep birlikte genç kadınların önündeki engelleri kaldırabilmek ve bu yolda birlikte başarılara imza atmaktır." (Fotoğraflı) - İstanbul