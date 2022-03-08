Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da Doğu Türkistanlı kadınlar için basın açıklaması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyesi kadınlar, Doğu Türkistan'daki kadınların yaşadıklarına düzenledikleri etkinlikle dikkati çekti.

İHH Şanlıurfa Genç Bayan Birimi Sorumlusu Fatma Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla basın açıklaması yaptı.

Polat, İHH binası önünde okuduğu basın açıklamasında, doğu-batı fark etmeksizin her kadının öncelikle yaşama, giyinme, yeme-içme, inanç ve ibadetlerini özgürce ifa etmesi gayesiyle çaba harcadıklarını söyledi.

Kadınların ötekileştirilmemesi, zulüm görmemesi için seslerini yükselttiklerini belirten Polat, şu ifadeleri kullandı:

"8 Mart gününün anlam ve önemine binaen amacımız; Doğu Türkistan başta olmak üzere yaşayan her kadının onuruyla, inancıyla ve öz benliğiyle hayatına devam edebilmesi. Rızasız ve anlaşmasız yapılan erdem dışı muamelelerin son bulması. Çalınan, el konulan, yok sayılan hakların iadesi. Muhacirliğin ve göçün sürüklediği göçebe hayatın, dehşet verici ölümlerin açlık ve sefaletin bitmesidir."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta İHH Kadın Kolları üyesi bir grup kadın, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrakları ve dövizlerle dernek binası önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kahramanmaraş İHH Çocuk Birimi Sorumlusu Fatma Zehra Göksu, Doğu Türkistan bölgesinde illegal yollarla kurulan toplama kamplarında kadınlığı, anneliği ve en başta insanlığı gasp eden işgali kınadıklarını belirtti.

Göksu, "Günümüzde Doğu Türkistan'da olduğu gibi kadınlar savaşların en çok kaybeden cephesi olmuştur. Suriye, Yemen, Libya, Filistin ve Mısır'da çatışma ortasında kalan kadınların uluslararası sözleşmelerdeki haklarını en güçlü puntolarla yazıp altını çizerek ihlal edildiğine dikkat çekmek ve bu ihlallerin son bulması için kanunların icra edilmesi gerekliliğini ortaya koymak üzere harekete geçildi. Bu hareket Doğu Türkistanlı kadınların Çin'in işgal süreciyle birlikte gelen sistematik ihlallerinin korkunç bir seviyeye ulaştığını dünyaya duyurmak, atılamayan çığlıklar adına başlatılmıştır." dedi.

Malatya

İHH Malatya Eğitim Birimi Sorumlusu Fatma Tetik, Soykan Meydanı'nda basın açıklamasını okudu.

Doğu Türkistan bölgesinde illegal yollarla toplama kampı kurulduğunu bildiren Tetik, anneliği ve insanlığı gasbeden bu işgali kınadıklarını ifade etti.

Çin'in yaptığı ihlalleri saklamaya çalıştığını aktaran Tetik, "Kamp şahitleri ve gerçekliği ispatlanan raporlar, işkencenin ve sistematik soykırımın boyutlarını dünyanın gözü önüne sermiştir. Sadece kadınlara yönelik ihlaller, tüm insanlık vicdanını isyan ettiren korkunç suçlardır." dedi.