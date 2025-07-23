ŞANLIURFA HAVA DURUMU: 24 Temmuz Perşembe günü Urfa'da hava durumu nasıl? Şanlıurfa 5 günlük hava durumu tahmini

ŞANLIURFA HAVA DURUMU: 24 Temmuz Perşembe günü Urfa'da hava durumu nasıl? Şanlıurfa 5 günlük hava durumu tahmini
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Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Şanlıurfa'da sıcaklıklar nasıl olacak? Urfa'da yarın yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl? İşte, Urfa için günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde uyarısı verilen sıcak hava dalgası, Şanlıurfa'da da hissedilmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 24 Temmuz Perşembe günü Urfa'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Şanlıurfa için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

ŞANLIURFA'DA YARIN HAVA DURUMU NASIL?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa, 24 Temmuz Perşembe günü adeta kavrulacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kent genelinde hava güneşli olacak ve gün içinde sıcaklıklar 46 dereceye kadar yükselecek.

Gece saatlerinde ise sıcaklık 32 derece civarında seyredecek, bu da serinleme ihtimalinin oldukça düşük olacağı anlamına geliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde (11.00 – 16.00) dışarıda bulunmamaya, bol sıvı tüketmeye ve güneş ışınlarından korunmaya yönelik uyarılarını yineledi. Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklık değerlerinin etkili olması bekleniyor.

URFA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ŞANLIURFA HAVA DURUMU: 24 Temmuz Perşembe günü Urfa'da hava durumu nasıl? Şanlıurfa 5 günlük hava durumu tahminiŞanlıurfa 5 günlük hava durumu tahmini

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