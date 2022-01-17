Şanlıurfa'da iki kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da iki kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da iki kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında İbrahim Halil Aslan (22) ile Mustafa Elgün (33) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen iki  trafik kazasında İbrahim Halil Aslan (22) ile Mustafa Elgün (33) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gece saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 73'üncü kilometresinde meydana gelen ilk kazada  Mustafa Elgün'ün kullandığı 35 KFF 82 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek Şerif S. yönetimindeki 33 ACE 113 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Mustafa Elgün olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü ise yaralandı.

İkinci kaza ise Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan Reşat A., Mazlum Şahin V. ile İbrahim Halil Aslan (22) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Halil Aslan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Şanlıurfa'da iki kaza: 2 ölü, 3 yaralı

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

 Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

 Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Münir Karaloğlu, Halil Aslan, Şanlıurfa, Kaza, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title