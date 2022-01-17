Şanlıurfa'da iki kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında İbrahim Halil Aslan (22) ile Mustafa Elgün (33) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında İbrahim Halil Aslan (22) ile Mustafa Elgün (33) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Gece saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 73'üncü kilometresinde meydana gelen ilk kazada Mustafa Elgün'ün kullandığı 35 KFF 82 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek Şerif S. yönetimindeki 33 ACE 113 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Mustafa Elgün olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü ise yaralandı.İkinci kaza ise Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan Reşat A., Mazlum Şahin V. ile İbrahim Halil Aslan (22) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Halil Aslan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.