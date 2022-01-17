Şanlıurfa'da iki kaza: 2 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında İbrahim Halil Aslan (22) ile Mustafa Elgün (33) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.