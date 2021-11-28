Şanlıurfa'da 60 aileye bebek maması dağıtıldı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da hayırseverlerin yardımı ile temin edilen bebek mamaları, mahalle muhtarı tarafından belirlenen 60 aileye dağıtıldı.

Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde mahalle muhtarı Mehmet Aslan'ın girişimleri ve hayırsever işadamlarının yardımıyla temin edilen bebek mamalarından oluşan paketler, muhtarlığa getirildi. Muhtar Aslan, önceden belirlediği 0-2 yaş aralığında çocukları olan ve dezavantajlı aileleri tek tek telefonla arayarak, paketlerini almak üzere muhtarlığa çağırdı. Gelen ailelere tek tek bebek mamalarından oluşan paketleri veren muhtar Aslan, hayır yapan işadamlarına teşekkür etti.

Paket dağıtımı sonrası açıklama yapan Aslan, "İnternette gezinirken hayır yapan bir grup ile iletişime geçtim. O gruba dahil oldum, dahil olduktan sonra oradaki arkadaşlarla iletişime geçtim. Merkezi Ankara'da olan bu grup hayırseverlerden aldıkları paralarla mama paketleri hazırlıyorlar. Daha sonra yardıma muhtaçlara dağıtıyorlar. Bu vesileyle Şanlıurfa'daki yardıma muhtaç ailelere de yardımda bulundular, emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kendilerine 2 yıl yetecek kadar bebek maması paketlerini alan aileler, hayır yapan işadamlarını teşekkür etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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