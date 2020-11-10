Sanko Üniversitesi'nde 10 kasım Atatürk'ü anma programı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yılında, SANKO Üniversitesi'nde düzenlenen online törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yılında, SANKO Üniversitesi'nde düzenlenen online törenle anıldı.

Edebiyat Kulübü'nün düzenlediği tören, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, yaptığı konuşmada, "Kalbimizden sevgisini, dilimizden adını hiç düşürmediğimiz Aziz Atatürk'ün emanetçisi olduğumuz fikirleri doğrultusunda ilerliyoruz. Gösterdiği hedeflere ulaşmak amacıyla, milletçe her alanda daha çok çalışarak, öğretilerine sahip çıkacağımızdan hiç şüphem yoktur" dedi.

"Bir yazarımız cumhuriyeti kuran ve yaşatılmasına katkı sunan Atatürk için; 'O bir insandan öte bir ilkedir, bir idealdir, aydınlıktır, bağımsızlıktır, özgürlüktür, bir rejimdir. Çağdaşlık, laiklik, eşitliktir. Uygarlıktır, eğitimdir, üniversitedir. Barıştır. Biz bunların hepsine birden Atatürk deriz diyerek' Türk halkının duygularını ifade etmiştir" şeklinde konuşan Prof. Dr. Bayram sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ü matem tutarak değil, milletimizi çağdaş ve kalkınmış ülkeler arasına ulaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği devrimlere, öğretilerine, Cumhuriyete ve emanetlerine sahip çıkarak anacağız. Ülkemize kazandırdığı değerleri yücelterek ve çizdiği hedefler doğrultusunda ilerleyerek anacağız.

Bilimin rehber edinilmesini söyleyen Büyük Önder Atatürk, eğitime verdiği önemi ve eğitimcilerin görevini, 'Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür' sözüyle ifade etmişlerdir."

SANKO Üniversitesi olarak, Büyük Atatürk'ün öğretileri ve hedefleri doğrultusunda, vatan ve millet sevgisine sahip, sağlık profesyonelleri yetiştirmekle kendilerini görevli kabul ettiklerini anlatan Prof. Dr. Bayram, sözlerini şöyle şu ifadelerle tamamladı:

"Büyük Önder'i anma etkinliğine SANKO Üniversitesi öğrencilerinin tamamına yakınının katılımı, sizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e ne denli sahip çıktığınızı, geleceğimizin emin ellerde olduğunu göstermektedir. Atamızın kurucu değerlerine sahip çıkarak, güçlü Türkiye'yi inşa edeceğimize olan inancımızla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, eksilmeyen sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum."

Sunuculuğunu Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Tuna Mutlu'nun yaptığı törende, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi ve Edebiyat Kulübü Başkan Yardımcısı İrem Yurdabak, Yusuf Doğan Ergeneli'nin "Bir Tutkudur Mustafa Kemal" isimli şiirini seslendirdi.

Tören, "Neden Atatürk" konulu kısa filmin izlenmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı