Bir Zamanlar Çukurova'da yayımlanan son fragmanda Saniye ve Gülten'e araba çarparak yere düşüyor. Bunun ardından izleyiciler, Saniye ve Gülten öldü mü, diziden mi çıkacaklar? Bir Zamanlar Çukurova Saniye ve Gülten ölecek mi? Selin Yeninci ve Selin Genç diziden ayrılıyor mu? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Saniye ölecek mi diziden mi çıkacak? Gülten ölecek mi diziden mi çıkacak? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram ve aksiyon türündeki televizyon dizisi. Saniye ve Gülten öldü mü, diziden mi çıkacaklar? Bir Zamanlar Çukurova Saniye ve Gülten ölecek mi? Selin Yeninci ve Selin Genç diziden ayrılıyor mu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SANİYE VE GÜLTEN ÖLÜYOR MU, DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 120. bölüm 4. fragmanında Gülten ve Saniye'ye araba çarpıyor. Yaşanan kaza sonrasında beğenilen oyuncu Saniye (Selin Yeninci) diziden mi çıkacak, diziden ayrılıyor mu merak edildi. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bir Zamanlar Çukurova Saniye ölecek mi, diziden mi çıkacak, neler olacağını bugün yeni bölümde izleyeceğiz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!

Çolak Ağa toprakları geri almaya geliyor

Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

Züleyha ve Hakan'ın nikah günü gelip çatıyor

İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

Betül, intikam planlarını devreye sokuyor

Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SANİYE KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova Gülten karakterini "Selin Genç" canlandırmaktadır.

Bir Zamanlar Çukurova Saniye karakterini "Selin Yeninci" canlandırmaktadır.

SELİN GENÇ KİMDİR?

Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcudur.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

Haberler.com - Gündem