SANATÇI ERCAN TURGUT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ercan Turgut Kadıköy'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanserle mücadele eden 69 yaşındaki sanatçı Ercan Turgut dün hayatını kaybetti. Turgut için, Erenköy Galip Paşa Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törende eşi Nur Turgut, taziyeleri kabul etti. Ercan Turgut'un tabutuna Fenerbahçe bayrağı örtüldü. Ercan Turgut için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Eşi Nur Turgut törende gözyaşlarına hakim olamadı. Ercan Turgut, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.