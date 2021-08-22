SANAT SOKAĞI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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SANAT SOKAĞI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yeniden düzenlenerek 43 dükkan yapılan ve sanatçıların el emeği göz nuru eserlerini sergileyerek satışını yaptığı Sanat Sokağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yeniden düzenlenerek 43 dükkan yapılan ve sanatçıların el emeği göz nuru eserlerini sergileyerek satışını yaptığı Sanat Sokağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kemer ilçe merkezindeki Mustafa Ertuğrul Aker Parkı yanında bulunan Sanat Sokağı'nın yeniden düzenlenerek 43 ahşap dükkan haline getirilmesi ve resim, takı, örgü, ahşap, deri, cam ustalarına verilerek eserlerini hem sergileyip hem de satışını gerçekleştirmeleri, Sanat Sokağı'na canlılık getirdi. Kemer'e gelen yerli ve yabancı turistler Sanat Sokağı'na yoğun ilgi gösteriyor. Turistler sokakta, sanatçıların el emeği eserleri nasıl yaptıklarını da izleme şansı buluyor.

'YAKLAŞIK 3 BİN YILLIK BİR EL SANATIMIZ'

Eşi Ayzet Özdündar ile 15 yıl önce telkari sanatını icra ederek bu ürünlerin satışını yapan Fatih Özdündar, "Bu konuda kendimizi geliştirdik ve bu konuda çok iyi eserler yapmaya başladık. Sağ olsun Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu da bize bu konuda destek oldu. Meclis üyesi Hasan Bey ile birlikte bize burada güzel yerler yapıldı ve burada değişik el sanatlarıyla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Turistlerimize ve halkımıza, gelen yerli turistlerimize güzel el sanatlarını tanıtmaya çalışıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz ürün yaklaşık 3 bin yıllık bir el sanatımızdır. Telleri birleştirerek ve her ürün ayrı ayrı olmak şartıyla güzel kolyeler, küpeler, yüzükler yapıyoruz. Bu mesleği de biz uzun süre devam ettirmeyi düşünüyoruz. Biz bu caddede yaklaşık 42 arkadaş birleştik. Ahşap, deri, resim ve bunlara benzer taş boyama gibi ve bunlarla ilgili çok değişik el sanatlarımız var. Burada kendi çapında kendilerini geliştirmiş arkadaşlarla çok güzel bir el sanatı icra etmeye çalışıyoruz" dedi.

Seyda Vural, "30 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Deri işleri, kendi ürünlerimizi satıyoruz burada. Herkes kendi yaptığı ürününü satıyor. Yani yapmak zorunda, özgün olmak zorunda. Benzer olabilir ama önemli olan buradaki sanat sokağı faaliyetinin sürdürülmesi. Bunlarla çok uğraştık ama sonunda Sanat Sokağı'mızı yaptık, başardık. İnşallah devamı gelir. Burada satılan ürünlerin hepsi kendi ürünleridir insanların yaptıkları. Onların da takipçisiyiz zaten. Ressamlarımız var, yan tarafta işte güzel sanatlardan arkadaş var. Yani ne bulursak burada teşhir etmeye çalışıyoruz. İlgi de var" diye konuştu.

Ressam Cafer Yıldırım, "Bizim için çok güzel bir fırsat. Yani bir alan olması süper bir şey. Yapanları da tebrik ediyorum. Başta başkanımız olmak üzere, fikri ortaya atan herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Bir de Kemer'in reklamı açısından güzel bir hareket. Burada genelde herkes kendi yaptığı şeyleri satıyor. İşte becerisi neyse onu yapıp sergiliyor. Benimki de bu işte portre karikatür. Ben zaten yıllarca dergilerde, gazetelerde falan çizdim. Kemer'de ikamet ediyorum. Burada yaşıyorum. İşte böyle bir imkandan ben de faydalandım. Daha önce otellerde çiziyordum. Bu sene böyle denedim. Gayet iyi yani, bu kadar ilgi olacağını ben tahmin etmemiştim. Bayağı ilgi var yani" dedi.

SANAT SOKAĞI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
SANAT SOKAĞI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
SANAT SOKAĞI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
SANAT SOKAĞI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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