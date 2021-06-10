Sanat dünyasının ünlü isimleri aşı oldu
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Sanat dünyasının ünlü isimleri aşı oldu

Sanat dünyasının ünlü isimleri aşı oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün sosyal medyadan "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz" diyerek sanatçıların aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün sosyal medyadan "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz" diyerek sanatçıların aşı randevusu alabileceğini duyurdu. Müzisyenler, oyuncular ve sahne ekipleri randevu alarak aşı olmaya başladı. Ünlü isimler aşı olurken çekilen karelerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

* Merve Özbey: Şükür aşı olabildim. Bunca zamandır canla başla çalışan sağlık personelimize ve Fahrettin Koca'ya çok teşekkürler. Sistem çok iyi ilerliyor, dilerim bekleyen herkes bir an önce aşıya kavuşur.

Gülşen: Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir.

Sahne için gün sayıyoruz

1.5 yıldır devam eden müziğin, tiyatroların sustuğu, hiçbir sanat dalının icra edilemediği, bu yolda emek veren hiç kimsenin hiçbir yardım görmeden bugünlere geldiği sonuçları en ağır, en karanlık tablo bizimkisi.

Bir an evvel yaraların sarılması için, çıkardığımız seslerimizin duyulduğunu, işlerimizin başına dönebileceğimizi bilmeye çok ihtiyacımız var.

Seyircilerimize, ait olduğumuz sahnelerimize kavuşmak için gün sayıyoruz. İnanıyorum ki çok az kaldı.

Bakandan Uygur'a esprili yanıt

Behzat Uygur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tweet'i üzerine "Tiyatrocular yok. Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?" diye sordu. Bakan Koca, 58 yaşındaki ünlü oyuncuya esprili bir yanıt verdi: "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle. Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil." Uygur da Bakan Koca'ya teşekkür etti: "Cevabınız için teşekkür ederim. Bu vesile ile tiyatroculara da aşı sırasının geldiğini öğrenmiş olduk. Darısı yakın zamanda oyunlarımızın uygun saatlerde oynanmasına. Malum sanat yan etkisi olmayan ilaçtır."

4 aylık hamile olan Bengü de aşı vuruldu: "Gebelerin aşılanması çok önemli. 3'üncü ay bittikten sonra aşı yaptırabilirsiniz."

Güzelbahçe Devlet Hastanesi'nde aşı olan Ayça Bingöl fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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