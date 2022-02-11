"Sanaldan Davet Projesi" hayata geçirildi

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek "Sanaldan Davet, Yüz Yüze Muhabbet" projesini hayata geçirdi.

Birçok sosyal sorumluluk projesi başta olmak üzere sanatsal ve sportif faaliyetler ile bilimsel ve kültürel etkinliklerine ara vermeden devam eden AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, bu doğrultuda başlatmış olduğu "Sanaldan Davet, Yüz Yüze Muhabbet" projesi ile ev ve iş yerlerine ziyaretler gerçekleştirerek gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.

Erzurum Gençlik Kolları Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların altına takipçiler tarafından gelen davet mesajlarına icabet ederek vatandaşlar ile bir araya geldiklerini aktaran Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, kadim şehir Erzurum'da alınmadık gönül, çalınmadık kapı ve girilmedik iş yeri bırakmamak üzere çıktıkları bu yolda, birçok güzelliğe şahit olduklarını belirterek, "Bunlardan birisi de yaptığımız çalışmalara vatandaşlarımızın göstermiş olduğu teveccüh ve bununla birlikte başarılı projelerin altına imza atan ekibimizle tanışmak istemeleridir. Bizler de bu davetlere kayıtsız kalmayarak vatandaşlarımızın kapılarını çalıyor, iş yerine misafir oluyorsak yapılan çalışmalar hakkında, öğrencilerimizin konuğu oluyorsak geleceğe dair beklentilerini konuşuyor, yapılmasını arzu ettikleri çalışmalarımıza yönelik istişarelerde bulunuyoruz" dedi.

"Saha ziyaretlerimizi artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz"

Esnaf ziyaretleri kapsamında kamu kurumlarının iş yerlerine yönelik sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını aktaran Başkan Kocaaliler: "Alın teriyle gayret eden, hem şehrimiz hem de ülkemizin katma değerine yönelik çalışmalar gerçekleştiren işletme ve meslek sahibi olan esnaflarımızın başarı öykülerini dinliyor, kendileriyle gurur duyuyoruz. Esnafımızdan gelen öneri ve talepleri büyüklerimize iletmek üzere not alıyor, sonrası için gerekli yol haritalarını belirliyoruz. AK Parti Erzurum Gençlik Kolları teşkilatları olarak saha ziyaretlerimizi artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Ziyaret ettiğimiz bütün esnaflarımız ile vatandaşlarımıza partimize ve bizleri gösterdikleri ilgi, destek ve misafirperverlikleri için hassaten teşekkür ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını en kalbi duygularımla iletiyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel