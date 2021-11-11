Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın nişanlısı cenazede feryat etti: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Ataşehir'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ B. (27) tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralanan 28 yaşındaki Başak Cengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Vahşice katledilen Cengiz'in cansız bedeni bugün memleketi Ankara'ya getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yenimahalle ilçesinde bulunan Yahyalar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cengiz'in cansız bedeni defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Genç mimarın naaşı okunan Kur'an ve edilen duaların ardından defnedildi.

Cenazeye genç kızın babası Avni ve annesi Beyhan Cengiz ile nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda yakını katıldı. Cenazede taziye dileklerini babası Avni Cengiz ile nişanlısı kabul etti.

"PAZAR GÜNÜ İŞİ BİTİYORDU, ONU ALIP GELECEKTİM"

Ayakta durmakta güçlük çeken Mahir Mızrak, "Kendisini bilmez birinin saldırına uğradı ve hayatını kaybetti. Kendisi bir melekti ve bu dünyaya fazlaydı, bu yüzden çekip gitti. Saldırgan yakalandı ve konunun takipçisi olacağız. En ağır şekilde cezalanmasını istiyoruz. Hatta idam istiyoruz. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binemedi. Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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