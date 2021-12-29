Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Geçtiğimiz ay İstanbul Ataşehir'de mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz, sokak ortasında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi.

"ÖLDÜREBİLECEĞİM BİR KADIN BEKLEDİM"

Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. Boz, "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi.

TUTUKLANDI

Annesinin de avukatlığını yaptığı sorguda anne Necla Yomralıoğlu oğlunun akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia edip gözlem altına alınmasını istese de o cani 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.

BİRÇOK YERİNDEN DARBE ALMIŞ

Genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle yürüttüğü soruşturmayı her detayıyla araştırdı. Mağdur Cengiz ailesinin de söyleyeceklerini bizzat dinledi. Dosyaya gelen ön otopsi raporu vahşetin boyutunu ortaya koydu. Talihsiz kadının sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi. Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

EVİNDE ÇOK SAYIDA KILIÇ BULUNDU

Ardından Can Göktuğ Boz'un evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Bunun üzerine savcılık kılıçların yeni bir suç oluşturması ihtimaline karşı İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı'ndan rapor istedi. Raporun sonucunda kesici aletlerin 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' kapsamında suç teşkil ettiği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANACAK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Ayrıca şüphelinin "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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