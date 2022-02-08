Samsun ve Tokat'ta nüfus arttı Çorum ve Amasya'da azaldı

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun ve Tokat'ta 2021 yılında nüfusun arttığı Çorum ve Amasya'da ise azaldığı duyuruldu.

2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinin güncel bilgileri paylaşıldı.

Verilen bilgilere göre; 2021 yılında Samsun nüfusu 1 milyon 371 bin 274, Tokat nüfusu 602 bin 567, Çorum nüfusu 526 bin 282, Amasya nüfusu 335 bin 331 oldu. Samsun ve Tokat'ta nüfus arttı. Çorum ve Amasya'da nüfus azaldı. Bu illerin nüfus artışları ise Samsun için binde 11.1, Tokat için binde 7.8, Çorum için binde eksi 7.3, Amasya için binde eksi 0.5 oldu.

Samsun'un nüfus yoğunluğu (bir kilometrekareye düşen kişi sayısı) 151, Tokat'ın 61, Çorum'un 41, Amasya'nın 59 olarak açıklandı. Ortanca yaşın Samsun'da 36.6, Tokat'ta 37.1, Çorum'da 38.9, Amasya'da 38.7 olduğu bilgisi de verildi. - SAMSUN