Samsun ve çevre illerde 2 bin 545 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Samsun, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle kapanan 2 bin 545 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

KASTAMONU (AA) - Samsun, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle kapanan 2 bin 545 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Havza'da 81, Ladik'te 43, Bafra'da 35, Vezirköprü'de 40, Canik'te 33, Ayvacık 24, Alaçam'da 20, Atakum'da 16, İlkadım'da 11, Çarşamba'da 19, Kavak'ta 15, Tekkeköy'de 14, 19 Mayıs'ta 3, Yakakent'te de 2 olmak üzere 356 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kentte kar nedeniyle 612 köye ulaşım sağlanamıyor.

Çorum

Çorum'da kar nedeniyle 665 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece boyu süren yağış nedeniyle yolu kapalı köy sayısı 665'e yükseldi. 758 köye sahip kentteki kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresince çalışma yürütülüyor.

35 iş makinesi ve 50 personelle yürütülen çalışmalarda 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla gelen ölüm, hastalık gibi acil yardım çağrılara öncelik veriliyor.

Özel İdare ekipleri, acil yardım hizmeti götürülmesi gereken köylerin yollarını öncelik vererek, 24 saat karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Çankırı

Çankırı'da kar nedeniyle kapanan 24 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

İlçelerden Bayramören ve Şabanözü'nde 6'şar, Çerkeş'te 5, Kurşunlu ve Yapraklı'da 3'er, Ilgaz'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışıyor.

Tokat

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 15, Almus'ta 15, Artova 10, Başçiftlik'te 4, Erbaa'da 40, Niksar'da 10, Reşadiye'de 15, Sulusaray'da 5, Turhal'da 21, Yeşilyurt'ta 3 ve Zile'de 75 olmak üzere kapanan 213 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

Sinop

Sinop'ta ise il genelinde 311 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Amasya

Amasya'da da kar yağışı, köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent genelinde kar nedeniyle 364 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.