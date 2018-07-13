Samsun'un En Eski Saat Tamircileri Zamana Direniyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 10 ila 12 yaşlarında mesleğe başlayan ve yarım asırdır bu işi yaparak çocuklarını büyütüp okutan 2 saat ustası, zamana direniyor.

Bir zamanlar itibarlı meslek grupları arasında yer alan saat tamirciliği, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yerini aldı. Özellikle piyasaya sürülen ve fiyat aralığı 10 ila 15 TL olarak belirlenen Çin malı saatler, saat tamirciliği işini yok denecek kadar azalttı. Alım gücü olmayan ve ya dar kesimli vatandaşlar, Çin malı saatlere yönelince, yarım asrı mesleğine adamış olan ustalar, iş yapamaz hale geldi.

Saat tamirciliğinin yıllar önce oldukça yaygın bir meslek dalı olduğuna dikkat çeken 67 yaşındaki Şükrü Aydemir, "Ben çocuklarımı bu mesleği yaparak büyüttüm. 53 yıldır bu mesleği yapıyorum. Tam yarım asrı geride bıraktık. Allah ömür verirse 50 sene daha yaparım. Mesleğimi çok seviyorum. Ancak tabii zamanla bizim mesleğimiz de yok olma noktasına geldi. Bunun nedeni ise 10 liraya piyasaya sürülen Çin malı ürünlerdir. Vatandaşlar ucuz diye bu ürünlere yöneldi. Bizim tamir işlemleri de yok denecek kadar azaldı. 10 liraya aldığı saati vatandaş tamir ettirmek yerine çöpe atıp yenisini alıyor. Bizde zaten en düşük tamirat 10 lira tutuyor. Kaliteli işçilik yapılıyor. Bugünlerde bu mesleğe ilgi duyan gençleri de bulmak çok zor. Şimdiki gençler tamirat işlerinin yüzüne bakmıyor. Rahat iş arıyor. Hal böyle olunca çalıştıracak çırak da bulamıyoruz. Yıllarca çıkarsız çalıştık. Samsun'da bu işi yapan en eski esnaflardan biriyiz. Biz de artık mesleğin son demleriyiz. Ancak gençlerin bu mesleğe sahip çıkmasını isterdim. Bu meslek tamamen yok olacaktır diyemeyiz ama alttan kimse yetişmediği için çok yıpranacaktır" dedi.

Tam 60 yıllık saat tamircisi Bahri Felamur ise "Günümüzde teknoloji bu meslekleri öldürdü. Çin malı saatler piyasaya sürüldü bunun yanın da bir de cep telefonları var. Cep telefonları hayatımıza yerleşmeye başladığında saatlere olan ilgi azaldı. Şimdi kimse saat takmıyor. Cep telefonundan saati takip ediyor. Almak isteyen de 10 liraya gidip Çin malı saat alıyor. Bu da bizim mesleği oldukça yıprattı. Biz Samsun'un en yaşlı saat ustalarıyız. Bizden sonra da bu işi yapacak kimse yok" diye konuştu. - SAMSUN