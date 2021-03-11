Samsun, Sinop, Amasya ve Çankırı'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Samsun, Sinop ve Amasya'nın yanı sıra "orta riskli iller" arasındaki Çankırı'da önlemlere ilişkin denetimler sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Samsun, Sinop ve Amasya'nın yanı sıra "orta riskli iller" arasındaki Çankırı'da önlemlere ilişkin denetimler sürüyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında Asarcık ilçesinde Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın sebepleri ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü değerlendirme toplantı düzenlendi.

Dağlı, Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, hafta sonları ilçeye çok sayıda kişinin gelmesinin vaka sayılarındaki artışta etkili olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan, cenazelere katılımın asgari seviyede tutulmasının yanı sıra akraba ve taziye ziyaretlerinin de bir süre daha ertelemesini isteyen Dağlı, "Karantinada olanların kuralları ihlal etmemesi ve temaslıların eksiksiz bir şekilde bildirilmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Mahalle muhtarları ve imam hatiplerin birlikte çalışıp bu konuda daha aktif görev alması lazım." ifadesini kullandı.

Toplantıya Asarcık Kaymakamı Baha Büyükkaymakçı, Belediye Başlanı Şerif Kılağuz ile diğer ilgiler katıldı.

Sinop

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 314,15'e yükselen Sinop'ta, vaka artışının önlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Sinop'ta halı sahalar, cami ve mescitlerde maske, mesafe ve hijyen konusunda denetim yapıldı.

Sinop Belediyesi zabıta ekiplerince ise pazar yerlerinde pazarcı esnafına yönelik HES sorgusu gerçekleştirildi.

Sinop Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 halen aramızda. Yeni normalde tedbirleri elden bırakma." ifadesine yer verildi.

Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Vali Masatlı, il merkezindeki denetimlerde, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kovid-19 ile mücadeleyi kararlılıkla yürüttüklerini dile getiren Masatlı, "Geçen hafta başladığımız yoğun denetimlerimize devam ediyoruz. Yapılan denetimlerin amacı esnafımıza, vatandaşımıza ve muhataplarımıza ceza yazmak değil, konunun gündemde kalması ve farkındalık oluşturmak." dedi.

Vali Masatlı Taşova ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında da denetimlere katıldı.

Amasya'nın risk durumunu kırmızıdan turuncuya, daha sonra sarıya ve maviye dönüştürmek için seferberlik başlattıklarına dikkati çeken Masatlı, "Önemli olan vatandaşlarımızın kendilerinin duyarlılık gösterip gönüllü olarak kurallara uymalarıdır. Sağlıkçılarımız, kolluk kuvvetlerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın mensupları olmak üzere sahada vatandaşlarımızı uyararak, kuralları hatırlatarak bu hastalığı biran önce ilimizden def edip özlediğimiz günlere kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Çankırı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Vali Ayaz, kentin işlek noktalarından Elif Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek denetim yaptı.

Esnafa maske, mesafe, hijyen hatırlatması yapan Vali Ayaz, Çankırı'daki vaka sayılarını durağan hale getirmek ve düşürmek için büyük çaba sarf ettiklerini, esnafın ve vatandaşların da bu konuda kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Denetime Halk Sağlığı Şube Müdürü Hasan Karayel de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu