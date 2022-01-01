SAMSUN (İHA) - Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 16'sı tamamlandı

SAMSUN - Karadeniz Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan, Yap-İşlet-Devret modeli kullanılmayan, Sağlık Bakanlığının öz kaynakları ile yapılan 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesinde inşaatın yüzde 16'sı tamamlandı.

Samsun'un Canik ilçesinde yapımına 2020 yılında başlanan 1 milyar 69 milyon TL'lik 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor. Hastane inşaatında yüzde 16 oranına ulaşıldı. Hastanede genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak. 234 bin 371 m2 arsa alanı ve 68 bin 990 m2 oturum alanı olan hastanenin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Bölgeye ve sağlık turizmine büyük hareketlilik getirecek

310 bin m2 kapalı alana sahip hastanede 900 yatak yer alacak. Bunun 200'ü yoğun bakım yatağı olacak. Hastane, ameliyathane sayısının fazlalığı, yoğun bakım ünitelerinin fazlalığı, nitelikli hasta odaları, nitelikli birimleri ve her türlü tıbbi ekipmanın işlevsel halde olması nedeniyle bölge için çok büyük bir kazanım olacak. Günlük 40 bin kişiden fazla insanın girip çıkabileceği, 12 bin kişinin 3 vardiyada çalışabileceği hastanenin tamamlandıktan sonra bölgeye ve sağlık turizmine büyük hareketlilik getirmesi bekleniyor.

"2023'ün Ocak ayında binanın teslim alınmasını planlıyoruz"

İnşaatı devam eden hastane ile ilgili bilgi veren Samsun Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Yalçın Büyükkarabacak, "Samsun Şehir Hastanesi 900 yatak olarak bölgemize hizmet etmek için planlanmış bir hastanemizdir. 900 yatağın 200'ü yoğun bakım yatağı şeklinde, geriye kalan 700'ü de normal hasta servisleri olmak üzere dizayn edilecek" dedi.

Samsun Şehir Hastanesinde 1'i hibrit 40 ameliyathane bulunacağı bilgisini veren Büyükkarabacak, "Hastanemizin Samsun ve bölgeye bu kapasiteyle hizmet edeceğini, en iyi hizmeti sunacağını düşünüyoruz. Zaten Samsun'un sloganı 'Sağlık şehri Samsun.' Bu sağlık tesisi ile birlikte bölge insanımıza daha nitelikli, daha üst düzey hizmetler sunacağımızı düşünüyoruz. 2020 yılı Aralık ayında inşaatı başlamıştı. Şu anda inşaatımızın yaklaşık yüzde 16'sı tamamlandı. Kısmet olursa, süre uzatmaları olmaz ise 2023'ün Ocak ayında binanın teslim alınmasını planlıyoruz. Şu anda biz de hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Hızlı bir şekilde bina teslimiyle birlikte tefrişatını yapacağız. En hızlı şekilde ilimize ve bölgemize hizmet edecek" diye konuştu.

"Öz kaynaklarımızla yapılan şehir hastanelerimiz olacak"

Hastanenin istihdama ciddi katkı yapacağını belirten Dr. Büyükkarabacak, "Cumhurbaşkanımızın emirleriyle, Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle bu proje hayata geçiyor. Bu projelerimizin farkı, bunlar öz kaynaklarımızla yapılan şehir hastanelerimiz olacak. Burada Yap-İşlet-Devret modeli kullanılmıyor, Sağlık Bakanlığımızın öz kaynağı ile inşaatımız yapılıyor. Bitiminde de yine bakanlığımız öz kaynaklarıyla tefrişatı yapılaraktan hizmete açılacak. Tabii, bu hastanemizin bölge için başka avantajları da olacak. Şu anda bile inşaattan dolayı istihdama ciddi katkıları var. Bina tamamlandıktan sonra da personel ihtiyacı noktasında da istihdama ciddi katkıları bulunacak" şeklinde konuştu.