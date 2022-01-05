Samsun sağlık turizminde hedef büyüttü

SAMSUN (AA) - Irak, Gürcistan, Romanya, Almanya gibi ülkelerden saç ekimi, estetik ve bazı tedaviler için gelenlerin olduğu Samsun, sağlık altyapısının yanı sıra ulaşım alternatifleriyle de öne çıkıyor.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, AA muhabirine, gurbetçilerin ve yabancıların sağlık turizmi kapsamında geldiği kentte 9'u özel 28 sağlık kurumu bulunduğunu söyledi.

Kentte sağlık altyapısı ile bölgeye ve yurt dışından gelenlere hizmet verdiğini belirten Oruç, " Samsun, iki saat uçuş mesafesinde olan yurt dışı ülkelerine de hizmet vermekte. Irak'tan Gürcistan'a, Romanya'dan Almanya'ya kadar Samsun'dan sağlık hizmeti alan kişiler mevcut. Kentte yaklaşık 5 bin 300 civarında yatağımız var. Türkiye ortalamasının üstünde diyebiliriz." bilgisini paylaştı.

Oruç, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen sağlık turizminde son iki yılda önemli bir artış yaşandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son iki yılda sağlık turisti sayısının yüzde 100 artmış olduğunu görüyoruz. Biraz geriye baktığımızda 2016'da yıllık 1200-1300 arası olan sağlık turisti sayısının günümüzde 30 bine kadar gelmiş olduğunu görüyoruz. Bunun, Samsun'daki sağlık altyapısının güçlü olması ve Samsun'dan hizmet alan sağlık turistlerinin gittikleri yerde, ülkelerde buradaki hizmetleri anlatarak bunun devamını sağlamasıyla olduğunu görüyoruz. Sağlık turizmine baktığımızda plastik cerrahide, obezite cerrahisinde, saç ekiminde, diş sağlığı hizmetlerinde, kardiyoloji alanında ve daha birçok alanda sağlık hizmeti sunuyoruz. Sağlık hizmetini ve sağlık turizmini Samsun olarak daha iyi anlatmak için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz."

Samsun'da sağlık turizmi yetki belgesine sahip kurum ve kuruluşların arttığına dikkati çeken Oruç, "Sağlık Turizmi yetki belgesine sahip iki yıl önce 6 sağlık tesisimiz varken şu an 14 sağlık tesisimiz Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip oldu. Bununla birlikte Samsun'da iki tane A sınıfı acentemiz sağlık turizmi kapsamında yetki belgesi almış oldu. Yaklaşık 140 ülkeden vatandaşlar, hastalar sağlık hizmeti almışlar. Etki alanımız daha güçlü. Otuz bin hastanın Samsun'da hizmet almış olmasını, Samsun'daki sağlık hizmetinin iyi olması, sağlık altyapısının güçlü olmasıyla açıklayabiliyoruz." diye konuştu.

Gelecek yıl 900 yataklı şehir hastanesi hizmete girecek

Samsun Şehir Hastanesinin inşaatının süratle devam ettiğini, gelecek yıl tamamlanmış olacağını belirten Oruç, "900 yataklı şehir hastanemizin, çok nitelikli üst düzey cihazlarla donatarak, sağlık turizmine çok ciddi manada katkıları olacağını göreceğiz. Bu şekilde Samsun iyi bir destinasyon merkezi olmuş olacak. Altyapısına daha güçlü bir hastane kazandırarak da var olan sağlık turisti sayısını daha fazla arttıracağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Oruç, sağlık turizminin ekonomiye büyük katkı sağladığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sağlık Turizmi kapsamında ilimize gelen her vatandaş hem ekonomiye katkı sağlamakta hem de şehrin kalkınmasına çeşitli şekilde fayda vermekte. Şehre gelen hasta hem hastaneyi kullanmakta, aynı zamanda otelleri, havalimanını, taksileri, sosyal alanları, hepsini kullanarak şehre en iyi katma değeri sunmakta."

"Sağlık turizminde 2022 yılı Samsun'un atılım yılı olacak"

Oruç, salgına rağmen sağlık turizminde yaşanan artıştan memnun olduklarını dile getirerek, "Sağlık turisti sayımız 30 bine kadar geldi. Hedeflerimiz yıllık olarak yüzde 50 büyüme. Ona göre çalışma yapıyoruz. Sağlık turisti ve sağlık turizmi anlamında 2022 yılı Samsun'un atılım yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlık Turizmi bacasız sanayi..."

Samsun Sağlık Turizm Derneği Başkanı Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan da kentin tam bir sağlık şehri olduğunu vurgulayarak, kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarıyla Samsun'un iyi bir yapılanma gerçekleştirdiğini belirtti.

Özkan, sağlık şehri olarak anılan kentin artık sağlık turizmi kenti olarak da anılmasını istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sağlık Turizmi son derece önemli. Bu her yıl önemini artırmakta. Adeta bir bacasız sanayi şeklinde görev yapmakta. Sağlık turizmi döviz getirici bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. İyi bir yapılanmayla kanuni altyapısı iyi oluşturulduğu zaman bugün olduğu noktanın çok üstüne geleceğine ve Samsun için çok önemli bir gelir kaynağı ve tanıtım aracı olacağını düşünüyoruz."

Samsun'un tanıtım ve hasta transferi gibi konularda yapacağı çalışmaların sağlık turizmindeki payını artıracağının altını çizen Özkan, "Bunun için bütün paydaşlar başta Valiliğimiz, Belediyemiz olmak üzere, sağlık paydaşları, turizm paydaşları durumun farkındalar ve her geçen gün konu önemini artırarak devam edecek. Biz de buna elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışacağız. Ülkemizin dünyadaki sağlık turizmi pastasından hakkı olanı almadığını düşünüyoruz. Bunu çok daha artırmak zorundayız." diye konuştu.

Özkan, sağlık turizminde akademik yapılanmalara da ihtiyaç olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlık turisti profesyonelleri olmalı. Herhangi bir mesleği yapan kişi değil, bizzat sağlık turizminin profesyonel olarak bileni, dil noktasında, turizm noktasında, sağlık noktasında her birinin yapılandırılmasında profesyonel kişiler olmalı. Bu işi yaparken de hastaya ve yakınına sağlığı önceleyen turizmi de onun yanına önemli bir faktör olarak katarak hastanın evinden çıktığı andan itibaren başlayarak tekrar evine geldiği sürece kadar sağlık ve turizm açısından planlandığı bir sistem olmalıdır."