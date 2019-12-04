Samsun Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

04.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:18

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İpekdal, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf Rüzgarı" fotoğrafına oy veren İpekdal, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğraflarına oy verdi.

İpekdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haber kategorisinde bulunan "Tasavvuf Rüzgarı" fotoğrafını seçerken, "Eğer Bektaşilik olmasa Türk Halk Müziğimiz, Mevlevilik olmasa da Türk Sanat Müziğimiz eksik kalırdı. Böyle bir Mevlevihanenin Gelibolu'da bulunuyor olması eminim ki Çanakkale Savaşları'nın zaferle neticelenmesinde çok önemli bir manevi motivasyon unsuru olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"AA dünya mazlumlarının sesini duyuruyor"

Her bir fotoğrafı seçerken zorlandığını ve aslında tüm fotoğrafların birinciliği hak ettiğini dile getiren İpekdal, şunları kaydetti:

"Haber alma hakkı, insanlarımızın en doğal haklarından bir tanesi. Fakat alınan haberlerin güvenilirliği konusu, son yılların belki de en tartışmalı hususlarından biri. Özellikle konvansiyonel medyanın etkisini azaltıp dijital medyanın daha fazla gündem oluşturduğu zamanlarda, güvenilir haber kaynaklarının bulunması çok daha büyük bir önem arz ediyor. Bu anlamda Anadolu Ajansımız hem Türkiye'de hem de bütün dünyada güvenilir haber kaynağı olmak anlamında, Türkiye'nin belki de dünyanın en önemli markalarından bir tanesi. Dolayısıyla Anadolu Ajansımızla bu yönüyle övünüyoruz. Dünya mazlumlarının sesini duyurmak anlamında da çok önemli bir vazifeyi görev edindiğini hep birlikte yaşayarak hissediyoruz. Anadolu Ajansımızın bundan sonra da dünyanın en ücra köşelerindeki hem iyi haberleri hem de mazlumlara yapılan zulümleri dünyaya duyurma konusunda daha büyük görevler, daha büyük işlevler yürüteceğine inanıyoruz ve tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA