Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı
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Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı

15.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:15
Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı

SAMSUN'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle kente girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması başlatıldı.

SAMSUN'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle kente girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması başlatıldı. Şehrin 3 giriş noktasında polis ekipleri araçları ile gelen vatandaşları durdurarak, HES kodu sorgulaması yaptı.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış oranı geçtiğimiz haftalarda yüzde 100'e kadar çıkan Samsun'da bu oranın düşürülmesi için yeni uygulamalar başlatıldı. Alınan yeni karar doğrultusunda, Samsun kent merkezine Ankara, Ordu ve Sinop güzergahında kara yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması yapılmaya başlandı. HES kodunda riskli görünen vatandaşların belirlenmesi üzerine 112 ekiplerine haber verilerek filyasyon ekipleri devreye giriyor. Kişi, sağlık durumuna göre karantina için Kredi ve Yurtlar Kurumu yada tedavi için hastaneye götürülüyor. 


Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı
Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı
Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı
Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı
Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı
Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı
Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı
Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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