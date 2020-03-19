Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü yenilendi
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Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü yenilendi

Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü binasının fiziksel durumu iyileştirilerek hizmet standardı yükseltildi.

19.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:37
Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü yenilendi

Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü binasının fiziksel durumu iyileştirilerek hizmet standardı yükseltildi.

Yabancıların ülkeye giriş ve kalışları, ülkeden çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunması gibi iş ve işlemler yürüten Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla bulunduğu binada düzenlemeler yaptı. Düzenlemeler sonrası kurum içi ve sokakta oluşan insan yoğunluğunun önüne geçildi. Binanın girişi içeri çekilerek bekleyenlerin kaldırıma ve sokağa taşması önlendiği, aynı zamanda bina altında kötü hava şartlarından da bir korunma sağlandığı belirtildi.

Girişte hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek amacıyla oluşturulan gişelerde görevliler buraya gelenlerin işlemlerini, danışmanlıklarını ve aynı zamanda gerekli yönlendirmelerini gerçekleştiriliyor. Düzenleme sonrası yapılan engelli rampası ile de engellilerin erişimi kolaylaştırıldı. Müdürlük tarafından içeride oluşturulan bekleme salonu ile bekleyenlere rahat ve konforlu bir şekilde hizmet verildiği kaliteli bir çalışma sistemi ortaya koymaya çalışıldığı ifade edildi. Müdürlüğe gelen yabancılar ise yapılan düzenlemeler sonrası memnun olarak ayrıldıklarını söyledi.

Müdürlüğe gelenler ateş ölçer ile kontrol ediliyor

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde aynı zamanda korona virüsüne karşı önlemler de alınmış durumda. Müdürlüğe gelenler ateş ölçer ile kontrol ediliyor. Personel tarafından maske ve dezenfektan ile önlem alınıyor.

"Hizmet standardımızı yükselttik"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak, "Genel müdürlüğümüz ve valiliğimiz bilgisi ve destekleri ile bulunduğumuz binanın fiziki koşullarını iyileştirerek hizmet standardımızı yükselttik. Kurumda gerçekleştirilen değişimle birlikte özel ihtiyaç sahipleri, engelliler ve yaşlıların kurumdan çok daha rahatlıkla hizmet almaları sağlandı ve aynı zamanda kurum içi ve sokakta oluşan yığılmalar önlenerek hoş olmayan görüntülerin önüne geçildi. Göç idaresi olarak yabancıların burada işlemlerini zamanında yerine getirebilmesi ve değerlendirilmesini sağlıyoruz. Bu konuda randevu sistemi de düzenli olarak işliyor. Bir yandan da yabancıların Türk toplumuna uyumu konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Hassasiyetler ve genel toplum kurallarına ilişkin bilgilendirmeler veriyoruz" dedi.

"Aracılar ve iş takipçilerinin kuruma girişine izin verilmiyor"

İş takibi ve aracılık uygulamalarıyla da mücadele ettiklerini belirten Çolak, "Devletimiz ikamet izni alınması, uluslararası koruma altına alınması ya da Suriyelilerin geçici koruma işlemleri gibi hizmetleri karşılığında hiçbir şekilde ücret talep etmiyor. Aksine hizmetleri kolaylaştırıcı birçok işlemi yürürlüğe koyuyor. Buna rağmen durumu fırsata çevirmek isteyen bir takım iş takipçileri ve aracıların yabancılardan aracılık hizmet karşılığında para aldıkları duyumları alıyoruz. Bu noktada aracılar ve iş takipçilerinin kuruma girişlerine izin verilmiyor. Bunlarla gerekli mücadele başlatıldı" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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