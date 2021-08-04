Samsun Emniyeti açık sahne yaz etkinliklerinde birimlerini tanıttı
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Samsun Emniyeti açık sahne yaz etkinliklerinde birimlerini tanıttı

Samsun Emniyeti açık sahne yaz etkinliklerinde birimlerini tanıttı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen açık sahne yaz etkinlikleri kapsamında, İI Emniyet Müdürlüğü birimlerini tanıttı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen açık sahne yaz etkinlikleri kapsamında, İI Emniyet Müdürlüğü birimlerini tanıttı.

Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi Meydanı'ndaki açık sahne yaz etkinlikleri kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen 4-5 Ağustos tanıtım günlerinde, Toplum Destekli Polislik, Asayiş, Çevik Kuvvet, Narkotik Suçlarla Mücadele, Olay Yeri İnceleme, Siber Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile İnsansız Hava Araçları Bürosu stant açtı.

Etkinliğe gelen protokol ve vatandaşları polis maskotları "Kanka" ile "Şahin" karşıladı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, burada yaptığı konuşmada, 176 yıllık tarihe sahip Türk Emniyet Teşkilatı'nın, ülkenin güvenlik huzurunu sağlamak için her geçen gün büyüdüğünü ve güçlendiğini söyledi.

Her türlü suç odağına kadar büyük bir mücadele ortaya koyan teşkilatımız, nitelikli personeli, yüksek standartlı teknik altyapısı ve donanımıyla yeni hedeflere kararlılıkla yürümektedir. Bu doğrultuda her geçen gün artan performansıyla gelişim, değişim ve dönüşüm esaslı eğitimlerimizi sürdürürken diğer yandan da vatandaşlarımızın güvenlik hizmetlerine katılımını önemsiyoruz. Dolayısıyla teşkilatımızın görevlerinde tam bir başarıyla ulaşması için vatandaşlarımızın desteği bizim için vazgeçilmez birer unsurdur.

Urhal, İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği "Kadın Destek Uygulaması (KADES)", "UYUMA" ve HAYDİ" uygulamaları ve "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projelerini anlattı.

Konuşmanın ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memurları Serdar Bulut ve Yasin İğci, narkotik köpeği "Tony"'nin gösterisini sundu. Valize saklanan uyuşturucuyu bulan Tony, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Programda, Emniyet tarafından hazırlanan bilgilendirme videoları izletildi.

Etkinliğe Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili İkmal Yarbay Tuncay Bakırcıoğlu, Emniyet teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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