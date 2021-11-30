Samsun' da Eğitimin Kalitesini Artıracak ve Kamu Tasarrufu Sağlayacak Projeler Hayata Geçiyor

Valimiz Sayın Doç. Dr Zülkif Dağlı'nın teşrifleri ile 29/11/2021 tarihinde Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce eğitimin kalitesinin ve niteliğinin artırılması, kamu tasarrufu sağlanması amacıyla hazırlanan Okul Merkezli Gelişim, Kardeş Okullar ve İmece projelerinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantı saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit yaptığı konuşmada "Sayın Valim, Sayın protokol üyeleri, kıymetli meslektaşlarım, değerli basın mensupları; Okul Merkezli Gelişim projemizde amacımız Bakanlığımızın eğitim öğretim politikaları çerçevesinde ilimizdeki eğitim kurumlarının önce yeterliliklerini tespit etmek sonrasında ise okul merkezli olmak üzere bir gelişim stratejisi oluşturmaktır. Projemiz büyük oranda yönetici grupla alakalıdır. Amacımız öğretmen ve öğrencilerimize okullarımızda en güzel ortamları ve imkanları oluşturmaktır.

Okul Merkezli Gelişim projesinde ilimizde geliştirilmesi gereken en acil alanları belirledik. Tabii ki belirlediğimiz bu alanlarda her okulumuzun seviyesi farklılık arz etmektedir. Bu projeyi geliştirirken kendimize sorduğumuz soru şu idi: " Bir okul halkın, kamuoyunun, okul ailesinin gözünde çok iyi çok başarılı, güzel bir okul olarak nitelendiriliyorsa bu okulumuz, hangi kritere sahiptir? " Sonrasında ise bu durumun kriterlerine ayrıntılı olarak çalıştık. Bu çalışmayı her tür okulumuz için de gerçekleştirdik. ve bununla ilgili de bir yazılım ve sistem geliştirdik. Bu sistem okul yöneticilerimize okullarında yapmaları gereken çalışmalarla ilgili bir vizyon ve farkındalık oluştururken bizler için de okullarımızın mevcut durumlarını ve sonrasında ise ilerleme durumlarını görme imkanı sağlayacaktır.

Projemizde en önemli amaçlarımızdan biri, okullarımızın fiziki mekanlarının dış cepheler, bahçe, koridorlar, ve benzeri tüm mekanların güzelleştirilmesidir. Sloganımız okullarımızda boş soğuk duvarların kalmamasıdır.

Hepimizin takdiridir ki kamu yöneticileri olarak sınırlı kaynaklara sahibiz. Gerek maddi gerek zaman gerek personel olarak bu sınırlı kaynaklarımızı böylece en acil ihtiyaç duyan okullarımıza yönlendireceğiz. Bir okulumuz birçok alanda çok yeterli durumdaysa bizim bu okulumuzla bu projemiz çerçevesinde fazla bir çalışmamız olmayacak. Biz ihtiyaç duyan okullarımıza tüm kaynaklarımızla birlikte yöneleceğiz.

Kardeş okul projesi özellikle pandemi döneminde, sosyal kültürel faaliyetler ve sosyalleşme alanında problem yaşayan öğrencilerimiz için ve okullarımız için yeni bir heyecan oluşturacak. Birlikte birçok farklı etkinlikte bir araya gelerek okullarımız arasında olumlu ve onların gelişimine katkı sağlayacak faaliyette yapacaklar.

İmece projemizle tüm kamu kurumlarımızın depolarında bekleyen ve belki diğer bir kurumun çok ihtiyaç duyup temin edemediği malzemeye erişimini sağlayacağız. Tüm kurumlarımıza sisteme girebilecekleri bir şifre vereceğiz. Kurumlar ihtiyaç fazlası kullanılabilir durumdaki malzemelerin resmini çekip bu sisteme türüne göre yükleyecekler. " dedi.

Projelerin tanıtım sunumu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Kenan Arslan tarafından yapıldı.

Programda konuşan Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı "Proje bazlı çalışmayı önemsiyoruz. Bu çalışmaları arttırmak ve geliştirmek durumundayız. İlk projemiz 'Okul Bazlı Gelişim Projesi'. Okulların fiziki ve imkan açısından daha da güzelleştirilmesi bazlıdır. Bu proje ile kodlama atölyelerinin yapılması, sınıfların, okulların, koridorların iyileştirmesi hedefleniyor. 'Kardeş Okul Projesi'nde ise amacımız; okullar arasında iş birliğini arttırmak ve tecrübeyi paylaşmak. 'İmece Projesi' kapsamında malzeme paylaşım modülü uygulayacağız. Hiçbir şeyi israf etmemeliyiz. Bir okulumuz için fazla olan malzeme başka bir okul için çok önemli bir gereksinim olabilir. Bu manada bu projeyi de önemsiyoruz. " dedi.

Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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