Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi ve anneannesi yakalandı
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Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi ve anneannesi yakalandı

08.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:39
Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi ve anneannesi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp konteynerine bırakılan bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp konteynerine bırakılan bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Kökçüoğlu Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bebeğin annesi Afganistan uyruklu Zahra M. (21) ve anneannesi Meryem M. (49) yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Operasyonda, bebeğe ait çanta, biberon, bebek bezi, zıbın ve elbiseler ele geçirildi.

Ulugazi Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'ndeki çöp konteynerinden 3 gün önce ağlama sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmişti. Ekipler, çöp konteynerinde, yanına biberon bırakılan yaklaşık 1 haftalık kız bebek bulmuştu. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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