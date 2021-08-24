Samsun'da balıkçılar, kum birikmesi nedeniyle sorun yaşadıkları liman girişinin temizlenmesi istiyor
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Samsun'da balıkçılar, kum birikmesi nedeniyle sorun yaşadıkları liman girişinin temizlenmesi istiyor

Samsun'da balıkçılar, kum birikmesi nedeniyle sorun yaşadıkları liman girişinin temizlenmesi istiyor
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Samsun'da Alaçam Toplu Doyran ve Göçkün Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Demir, ağzında kum birikmesi nedeniyle limana giriş çıkış yapamadıklarını belirterek, "Sezon açılmasına 10 günden az kaldı, çare arıyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz, devletimizden yardım istiyoruz.

Samsun'da Alaçam Toplu Doyran ve Göçkün Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Demir, ağzında kum birikmesi nedeniyle limana giriş çıkış yapamadıklarını belirterek, "Sezon açılmasına 10 günden az kaldı, çare arıyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz, devletimizden yardım istiyoruz." dedi.

Demir, AA muhabirine, denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de açılacağını anımsatarak, hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Toplu Köyü Limanı'nın 2010 yılında yapıldığını belirten Demir, "Devletin sunduğu imkandan dolayıyla teşekkür ediyoruz. Şu anda limanımızın ağzı doldu. 2013 yılında da dolmuştu, kendi çabalarımızla açtırmıştık. Şimdi yine limanımızın ağzı doldu, bütçemiz olmadığından dolayı açtıramadık." dedi.

Denizlerde balık avı sezonunun yaklaştığına işaret eden Demir, şöyle devam etti:

"3 yıl önce iki teknemiz battı, geçen sene, bu sene yine battı. Burada çok zor durumdayız. Ağzında sürekli kum birikiyor, limana giriş çıkış yapamıyoruz. Limanın ağzı dolu olduğundan sadece kayık geçebiliyor, orası da dolmuş olabilir. Sezon açılmasına 10 günden az kaldı, çare arıyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz, devletimizden yardım istiyoruz. Bu kadar balıkçı mağdur oluyor. Tekne çıkarken çıkamıyor, sığlıktan limanın ağzına oturuyor. Dereköy ve Yakakent limanlarındaki tekneler buraya gelir giderdi. Şimdi Dereköy'den kalkıyor, Yakakent'e, oradan kalkıyor, buraya uğramadan Dereköy'e gidiyor. Çünkü sığlıktan giremiyorlar."

Balıkçı teknesi sahibi İsmail Şen de geçen sene teknesinin liman ağzına oturduğunu dile getirerek, "Fırtınadan dolayı limana giremedim. Limanın ağzı kum dolmuş dalgaların biriktirmesiyle. Fırtınanın etkisiyle teknem limanın dışına oturdu ve büyük hasar gördü. Ayın 1'inde denize açılacağız ama limandan çıkamıyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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Samsun'da balıkçılar, kum birikmesi nedeniyle sorun yaşadıkları liman girişinin temizlenmesi istiyor - Haberler
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